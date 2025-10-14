बिहार चुनाव : यादव-भूमिहार समीकरण के बीच BJP की जीत का सिलसिला, क्या इस बार बदलेगा पारू सीट का रिवाज?

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट एक ऐतिहासिक और चुनावी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी पहचान भगवान महावीर जन्म स्थल बासोकुंड और अशोक स्तंभ जैसी धरोहरों से है. 2020 के वोटर लिस्ट के अनुसार, यहां मतदाताओं की कुल संख्या 3,13,920 है. इस सीट पर यादव और भूमिहार वोटरों की संख्या लगभग बराबर होने के कारण मुकाबला हमेशा कड़ा रहता है, जहां मुस्लिम और राजपूत वोटर भी परिणाम को प्रभावित करते हैं.

पिछले तीन चुनावों (2010, 2015, 2020) से इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के अशोक कुमार सिंह और महागठबंधन के संभावित उम्मीदवार शंकर प्रसाद यादव के बीच रहा है, जहां अशोक कुमार सिंह ने लगातार जीत दर्ज की है. 2020 के चुनाव में अशोक कुमार सिंह (BJP) ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर प्रसाद यादव को 14,698 वोटों के अंतर से हराया था.

प्रमुख चुनावी मुद्दे और जनता की मांग

पर्यटन का अभाव: भगवान महावीर जन्म स्थल और अशोक स्तंभ जैसी धरोहरें होने के बावजूद, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है.

भगवान महावीर जन्म स्थल और अशोक स्तंभ जैसी धरोहरें होने के बावजूद, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है. बुनियादी समस्याएं : गंभीर जलजमाव की समस्या, वर्षों से खराब पड़े सरकारी नलकूपों के कारण सिंचाई के निदान का अभाव.

गंभीर जलजमाव की समस्या, वर्षों से खराब पड़े सरकारी नलकूपों के कारण सिंचाई के निदान का अभाव. स्वास्थ्य: रेफरल अस्पताल का भवन बनने के बाद भी उसे अब तक पूर्ण रेफरल अस्पताल का दर्जा नहीं मिल पाया है

क्षेत्र में पर्यटन विकास का अभाव है, गंभीर जलजमाव और खराब नलकूपों के कारण सिंचाई का संकट है और रेफरल अस्पताल का भवन बनने के बाद भी उसे पूर्ण दर्जा नहीं मिल पाया है. जिले में सीटवार स्थिति देखें तो, मुजफ्फरपुर में RJD का 4 सीटों (कांटी, गायघाट, मीनापुर, बोचहा) पर कब्जा है, जबकि BJP ने 5 सीटों (कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज, पारू) पर और JDU ने सकरा, तथा कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है.