विज्ञापन
विशेष लिंक

चुन्नू ठाकुर से लेकर रणंजय ओंकार तक... बिहार में 400 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार, 'काली कमाई' होगी जब्त

बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार ने गुरुवार को कहा था कि 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है. इसके अलावा करीब 1200- 1300 अपराधियों के खिलाफ अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
चुन्नू ठाकुर से लेकर रणंजय ओंकार तक... बिहार में 400 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार, 'काली कमाई' होगी जब्त
  • बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी है.
  • मुजफ्फरपुर के अपराधी चुन्नू और रणंजय ओंकार की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट से मिल चुका है.
  • चुन्नू ठाकुर पर हत्या, रंगदारी और शराब तस्करी सहित 43 मामले दर्ज हैं तथा वह भागलपुर जेल में बंद है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार की नई सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है. अवैध निर्माण पर बुलडोजर तो चल ही रहा है, साथ ही पुलिस ने 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी है. कोर्ट से मंजूरी मिलते ही इन अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी. दो अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का आर्डर कोर्ट से मिल गया. मुजफ्फरपुर के अपराधी चुन्नू ठाकुर की 7 करोड़ की और रणंजय ओंकार की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी.

चुन्नू ठाकुर पर पर हत्या, रंगदारी, शराब तस्करी समेत अन्य गंभीर अपराध से जुड़े 43 मामले दर्ज हैं. वह उत्तर बिहार के सबसे बड़े शराब माफियाओं में से एक है. चुन्नू ठाकुर का नेटवर्क आसपास के जिलों के अलावा नेपाल तक फैला हुआ है. बिहार पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नेपाल से की थी. फिलहाल वह भागलपुर जेल में बंद है. उसकी 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी.

रणंजय ओंकार पर 3 मामले दर्ज हैं. इनमें मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड भी शामिल है. इस हत्याकांड में आशुतोष शाही के साथ 4 लोगों की हत्या हुई थी. वह भी भागलपुर जेल में बंद है. उसकी 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी. निचली अदालत ने बिहार पुलिस को इसकी मंजूरी दे दी है. अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों अपराधी ऊपरी अदालत पहुंचे हैं. हालांकि, उच्च न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है. मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार ने कहा कि 110 अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. 

पूर्व उपमुख्यमंत्री के भाई की संपत्ति भी जब्त होगी!

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों की लिस्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई रवि उर्फ पिन्नू का नाम भी शामिल है. पिन्नू पर जमीन कब्जा करने, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. बेतिया पुलिस ने उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. 

400 के बाद 1300 और अपराधियों पर होगी कार्रवाई

बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार ने गुरुवार को कहा था कि 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है. इसके अलावा करीब 1200- 1300 अपराधियों के खिलाफ अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं.

राजद ने पूछा, बीस सालों से किसने रोका था?

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि बीस साल से इनकी ही सरकार है. आखिर इन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की. बीस साल से इसी सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया और अब यह लिस्ट तैयार कर रहे हैं. अपराधियों पर कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं लेकिन इतने साल से इन्हें किसने रोका था? यह सवाल पूछा जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chunnu Thakur, Rananjay Omkar, Bihar Police, Property Seized, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now