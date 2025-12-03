विज्ञापन
बिहार के अररिया में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

बिहार के अररिया में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस हत्यकांड के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है. पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी है.

अररिया के एसपी अंजनी कुमार सिंह
अररिया:

बिहार में नई सरकार के कार्यकाल शुरू होने के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं. अररिया जिले में आज सुबह एक महिला टीचर शिवानी कुमारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. शिवानी खाबदा कन्हैली मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षिका के रूप में कार्य करती थीं. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. 

मृतक शिक्षिका स्कूटी से स्कूल जा रही थीं. तभी रास्ते में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी. बाइक सवार अपराधियों को पुलिस ढूंढ रही है. स्थानीय नागरिक सुधीर यादव ने बताया कि मृतक शिक्षिका काफी शांत स्वभाव की थीं और केवल अपने काम से मतलब रखती थीं. उन्होंने बताया कि अचानक उनकी हत्या ने पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है. 

घटना की सूचना मिलते ही नरपतगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर ली है. और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे. 

बताया जा रहा है कि शिक्षिका यूपी के बारबंकी जिला की रहने वाली थी. वो फारबिसगंज में किराए के मकान में रहती थीं. वो दो साल से इस स्कूल में कार्यरत थीं. 

