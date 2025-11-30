बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों की मौत

Motihari Accident: बिहार के मोतिहारी से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां एनएच-27 पर एक ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कई लोग घायल हैं. जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भयानक है, शव के चिथड़े सड़कों पर चिपके नजर आए. इस हादसे से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. लोग सड़क जाम का विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. जिस ट्रक से यह हादसा हुआ, उसके आगे के पहिए के पास बॉडी के नीचे कई बाइक फंसी नजर आई. स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर मारते हुए बाइक फंसने के बाद ट्रक आगे जाकर रुकी.

कोटवा थाना क्षेत्र के डिप्पू मोड़ के पास हुआ हादसा

ट्रक के नीचे 4 बाइक फंसी नजर आ रही है. लोगों का कहना है कि बाइक फंसने के कारण ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुका. यह भीषण हादसा मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के डिप्पू मोड़ के पास हुआ. यहां एनएच-27 पर अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 5 राहगीरों की मौके पर मौत हो गई.

हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़.

आक्रोशित लोगों ने एनएच किया जाम

हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए. फिर आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया है. बताया जा रहा है कि रोड पार कर रहे 9 लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला. जिसमें 5 की मौके पर मौत हो गई. 4 लोग गंभीर रूप से हो गए. घायलों का चल रहा इलाज है.

हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़.

6 गाड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर

बताया गया कि बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को टक्कर मारी है. फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं. ट्रक ड्राइवर और हादसे के कारणों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

