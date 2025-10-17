विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव: महागठबंधन में घमासान! कांग्रेस के बाद आरजेडी ने वैशाली से उतारा अपना उम्मीदवार

बिहार की वैशाली सीट पर महागठबंधन में खेल हो गया है. यहां कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह ने दो दिन पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी के अजय कुशवाहा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है. 

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव: महागठबंधन में घमासान! कांग्रेस के बाद आरजेडी ने वैशाली से उतारा अपना उम्मीदवार
राजद उम्मीदवार अजय कुशवाहा (बाएं) और कांग्रेस उम्‍मीदवार संजीव सिंह (दाएं).
  • बिहार के वैशाली में महागठबंधन से दो उम्‍मीदवार सामने आए हैं. यहां कांग्रेस-आरजेडी दोनों ने उम्‍मीदवार उतारे.
  • कांग्रेस के संजीव सिंह ने वैशाली सीट से उम्मीदवार के रूप में दो दिन पहले नामांकन किया था.
  • अब राजद के अजय कुशवाहा नामांकन के अंतिम दिन वैशाली से उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वैशाली:

बिहार के वैशाली जिले को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, यहां 2025 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता दिख रहा है. एनडीए गठबंधन से JDU के सिंबल पर मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल ने फिर से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है. हालांकि महागठबंधन में खेल हो गया है. यहां कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह ने दो दिन पहले ही वैशाली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी के अजय कुशवाहा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है. 

कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह ने कहा कि वैशाली की जनता पिछले 20 साल से बदहाली में अपना जीवन जी रही है. वैशाली की जनता ने मन बना लिया है कि 20 साल से बदहाली व्यवस्था को बदलाव करना है. वैशाली के युवा ने मन बना लिया है. उन्‍होंने कहा कि युवाओं के रोजगार और महिला सुरक्षा की बात होगी और हमने वैशाली को बिहार में नंबर वन बनाने का संकल्प लिया है. 

तेजस्‍वी यादव बनेंगे मुख्‍यमंत्री: कुशवाहा

वहीं राजद उम्मीदवार अजय कुशवाहा ने कहा कि 14 नवंबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा और युवाओं के आइकन तेजस्वी यादव  बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. 

कुशवाहा ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है और महागठबंधन का नेतृत्‍व करती है. हमने राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से नामांकन किया है.  

दोनों उम्‍मीदवारों ने किए जीत के दावे 

बता दें कि 15 अक्‍टूबर को कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सिंह ने नामांकन दाखिल किया था और 17 अक्‍टूबर को नामांकन के आखिरी दिन राजद उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है. दोनों ही उम्‍मीदवारों ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Vaishali Constituency, RJD Fielded Candidate After Congress
Get App for Better Experience
Install Now