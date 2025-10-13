विज्ञापन
महुआ से मैदान में तेज प्रताप, जानें जनशक्ति जनता दल की 21 उम्मीदवारों की लिस्ट में और कौन-कौन

जनशक्ति जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है.

पटना:

तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा स्वयं तेजप्रताप यादव को लेकर है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे.

उम्मीदवारों की लिस्ट में कौन-कौन?

  1. वैशाली       126-महुआ    तेज प्रताप यादव
  2. सीतामढ़ी    30-बैलसन्न    विकास कुमार कवि
  3. भोजपुर     198-शाहपुर    मदन यादव
  4. पटना         180-बख्तियारपुर    डॉ. गुलशन यादव
  5. पटना            191-बिक्रमगंज    अजीत कुशवाहा
  6. भोजपुर    197-जगदीशपुर    नीरज राय
  7. गया             233-अत्री    अविनाश
  8. गया             234-वजीरगंज    प्रेम कुमार
  9. दरभंगा    80-बेनीपुर    अवध किशोर झा
  10. पटना            187-मनेर    शंकर यादव
  11. बक्सर    201-डुमराओं    दिनेश कुमार सूर्या
  12. मोतिहारी    14-गोबिंदगंज    आशुतोष
  13. पटना    184-पटना साहिब    मीनू कुमारी (अधिवक्ता)
  14. मधेपुरा    73-माधोपुरा    संजय यादव
  15. मोतिहारी    03-नरकटियागंज    तौफ़ीक़ रहमान
  16. गोपालगंज    102-कुचायकोट    ब्रज बिहारी भट्ट
  17. नवादा    236-हिसुआ    रवि राज कुमार
  18. वैशाली    129-महनार    जय सिंह राठी
  19. छपरा (सारण)    115-बनियापुर    पुष्पा कुमारी
  20. समस्तीपुर    137-मोहिउद्दीन नगर    सुरभि यादव
  21. गोपालगंज    100-बरौली        धर्मेंन्द्र क्रांतिकारी

तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं. इससे पहले वो महुआ से विधायक रह चुके हैं. पार्टी और परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. महुआ से इस समय राजद के मुकेश रौशन विधायक हैं. यदि तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ते हैं तो राजद इस सीट पर क्या रणनीति अपनाती है, देखने वाली बात होगी.

बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा, वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. तमाम राजनीतिक दलों ने आयोग से छठ महापर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने की अपील की थी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें.

