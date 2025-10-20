बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 6 नाम, RJD से टकराई 'कहलगांव' सीट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल छह उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. इस सूची के तहत, अररिया से मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, जबकि अमौर सीट से जलील मस्तान को उम्मीदवार बनाया गया है.

इसके अतिरिक्त, तौकीर आलम को प्राणपुर सीट से टिकट मिला है. हालांकि, कहलगांव सीट पर प्रवीण कुशवाहा को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किए जाने से महागठबंधन के भीतर एक पेंच फंस गया है, क्योंकि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है. इस चौथी सूची के साथ, कांग्रेस ने अब तक कुल 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और उम्मीद है कि नामांकन के आखिरी दिन करीब 5 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 121 सीट पर छह नवंबर को मतदान होगा. शेष 122 सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा. 14 नवंबर को नतीजें आएंगे.