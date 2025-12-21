भाई बना भाई का हत्यारा, चोरी की बिजली जलाने का विरोध करने पर पीट-पीटकर ले ली जान

बिहार के खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में रविवार को रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी. यहां डुमरी घाट मोहल्ले में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई गोपाल मिस्त्री की लाठी डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

घटना के दौरान गोपाल घर में अकेला था. उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके गई थी. घटना की वजह चोरी की बिजली जलाने का विरोध करना बताई जा रही है.

मृतक की पत्नी का कहना है कि मेरे पति के बड़े भाई घर में चोरी की बिजली का उपयोग करते हैं. जिसका विरोध करने के कारण मेरे पति को आज पीट-पीटकर मार डाला.

वारदात की सूचना मिलने पर सदर SDPO मुकुल कुमार रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. SDPO ने कहा कि बड़े भाई पर अपने ही भाई की हत्या करने का आरोप है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.