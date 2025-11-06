बिहार चुनाव वोटिंग LIVE : मोकामा, महुआ, छपरा सहित तमाम हॉट सीटों का क्या है हाल, जानिए यहां

बिहार में सियासी संग्राम का आगाज हो चुका है. पहले चरण की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. कई इलाकों में वोटिंग केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह है. चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. ड्रोन और हवाई निगरानी से लेकर अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. हर मतदान केंद्र पर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है.

इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और आयोग ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर वोट डालें, ताकि लोकतंत्र की ताकत और भी बढ़े.

इस चरण में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पूरी देश की नजर है. आइए जानते हैं इन सीटों का क्या है.

तारापुर: इस सीट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं. उनकी आरजेडी के अरुण कुमार साह से सीधी टक्कर मानी जा रही है. जन सुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. आइए जानते हैं अब तक कितनी प्रतिशत वोट पड़े हैं

समय प्रतिशत मतदान 7AM मतदान की हुई शुरुआत

राघोपुर: यह आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है. इस बार यहां से राजद नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं. तेजस्वी ने यहां 2015 और 2020 में भाजपा के सतीश कुमार को हराया था. एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं तो जनसुराज के चंचल कुमार भी सामने हैं.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

मोकामा: यह सीट इस वक्त जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर काफी चर्चा में है. यहां दो बाहुबलियों की टक्कर है. एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

अलीनगर: इस सीट पर बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है. ठाकुर का यह पहला चुनाव है. उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से माना जा रहा है. बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश में है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

छपराः छपरा सीट से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. यहां उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ माना जा रहा है. लेकिन निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

लखीसराय: बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक हैं. 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था. इस बार भी विजय सिन्हा के सामने अमरेश कुमार मैदान में हैं.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

महुआ: लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से मानी जा रही है. एनडीए की तरफ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

बेगूसराय: कभी वामपंथ का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. इस बार बीजेपी के कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस की अमिता भूषण से है. मंडल युग के बाद यहां की राजनीतिक गणित बदल चुकी है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

बांकीपुर: यह पटना की शहरी सीट है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे है. इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

दरभंगा शहरी: मिथिलांचल की इस प्रमुख सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी मैदान में हैं. उन्हें चुनौती देने के लिए जन सुराज ने पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

काराकाट: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं. पवन सिंह के साथ विवादों के चलते यह सीट चर्चा में है. यहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

कुम्हरार : पटना की कुम्हरार सीट इस बार बेहद चर्चाओं में है क्योंकि यह बीजेपी का पुराना गढ़ रही है. पांच बार से विधायक रहे अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटने के बाद बीजेपी ने संजय कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने डॉ. इंद्रदीप चंद्रवंशी और जनसुराज ने प्रो. के.सी. सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है, जिससे मुकाबला रोमांचक बन गया है.

समय मतदान प्रतिशत 7AM मतदान की हुई शुरुआत

पहले चरण में किस दल से कितने उम्मीदवार

पहले चरण में एनडीए की ओर से जदयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

इनके अलावा विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) छह-छह सीट पर, सीपीएम तीन सीटों पर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इस चरण में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं.