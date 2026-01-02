मस्क की बादशाहत को चीन की चुनौती, क्या BYD छीन लेगा टेस्ला का ताज?

China BYD vs Elon Musk Tesla : इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की दुनिया में अब एक नया किंग उभर रहा है. दिग्गज अमेरिकी कंपनी Tesla और उसके मालिक एलोन मस्क के लिए चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी BYD एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. ताजा आंकड़ों और सेल्स टारगेट को देखते हुए यह माना जा रहा है कि BYD बहुत जल्द टेस्ला को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बन सकती है.

BYD ने भरी लंबी उड़ान

चीन की दिग्गज कंपनी BYD ने अपने सेल्स गोल को हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. कंपनी ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की है, जो इसे टेस्ला के करीब ले आई. गुरुवार को बीवाईडी ने बताया कि पिछले साल उसकी बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री में लगभग 28% का इजाफा हुआ है. वहीं, नंबर की बात करें तो सेल 22 लाख से ज्यादा हो गई है.

एक्सपर्ट का मानना है कि जिस रफ्तार से BYD आगे बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब ग्लोबल मार्केट में इसका एकछत्र राज होगा.

टेस्ला के लिए क्यों बढ़ी टेंशन?

टेस्ला की कारें जहां प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, वहीं BYD कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें पेश कर रही है.

BYD के पास हैचबैक से लेकर लग्जरी एसयूवी तक की एक बड़ी रेंज मौजूद है.

चीन में बैटरी निर्माण की मजबूत पकड़ होने के कारण BYD को प्रोडक्शन में काफी फायदा मिल रहा है.

एलोन मस्क को मिली चीन की चुनौती

एलोन मस्क की टेस्ला लंबे समय से बिना किसी बड़े कॉम्पिटिशन के नंबर-1 पायदान पर काबिज थी. लेकिन अब BYD की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ विश्व में बढ़ते मार्केट ने मस्क की चिंताएं बढ़ा दी हैं. खासतौर पर, एशियाई और यूरोपीय बाजारों में BYD का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है.

ब्रिटेन में कमाल की सेल

बीवाईडी ने कहा कि चीन के बाहर ब्रिटेन उसका सबसे बड़ा बाजार बन गया है. सितंबर के आखिर तक एक साल में ब्रिटेन में उसकी सेल 880% बढ़ी. यहां कंपनी के एसयूवी वाले प्लग-इन हाइब्रिड सेगमेंट में जबरदस्त डिमांड दिखाई दी.

टेस्ला की गिरती सेल

साल 2025 की पहली तिमाही में टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई. निवेशकों ने खुले तौर पर चिंता जताई थी कि X (पूर्व में ट्विटर), SpaceX और Boring Company जैसी कंपनियों के बीच मस्क टेस्ला पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।

अब आगे क्या?

ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि साल 2026 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. अगर BYD की यही रफ्तार जारी रही, तो टेस्ला को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है.

