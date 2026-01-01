विज्ञापन
Kia Seltos Facelift Review: नई सेल्टोस के धांसू फीचर्स, क्या-क्या है खास, लॉन्चिंग से पहले ही जानिए सब

Kia Seltos Facelift Review: अगर आप ₹11 लाख से ₹20 लाख के बजट में एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन कंफर्ट और चलाने में असली मजा आए, तो नई किया सेल्टोस आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है.

Kia Seltos Facelift Review: नई सेल्टोस के धांसू फीचर्स, क्या-क्या है खास, लॉन्चिंग से पहले ही जानिए सब
  • नई किया सेल्टोस का नया डिजाइन बड़ा टाइगर नोज ग्रिल और एलईडी हेडलैंप्स के साथ आधुनिक और प्रीमियम दिखता है
  • कार के अंदर डुअल-स्क्रीन सेटअप और पैनोरमिक सनरूफ से लग्जरी लाउंज जैसा अनुभव मिलता है
  • नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 पीएस की पावर देता है जो सेगमेंट में सबसे ताकतवर माना जाता है
Kia Seltos Facelift Review: मिड-साइज SUV सेगमेंट में तहलका मचाने वाली किया सेल्टोस अब एक नए और दमदार अवतार में वापस आ गई है. अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो स्टाइल, स्पेस और हाई-टेक फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बो हो, तो नई किया सेल्टोस आपके होश उड़ाने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं कि नई सेल्टोस में ऐसा क्या है जो इसे अपने कॉम्पिटीटर से मीलों आगे खड़ा करता है:

लुक्स जो मुड़ने पर मजबूर कर दे

नई सेल्टोस का चेहरा अब पहले से ज्यादा मॉडर्न है. इसमें बड़ी टाइगर नोज ग्रिल, नए LED हेडलैम्प्स और शानदार स्वूपिंग LED टेल-लाइट्स दी गई हैं. इसकी नई बनावट न केवल इसे प्रीमियम लुक देती है, बल्कि सड़क पर इसकी मौजूदगी को भी दमदार बनाती है.

केबिन नहीं, लग्जरी लाउंज

जैसे ही आप कार के अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है. सबसे बड़ा बदलाव इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप है. 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और इतना ही बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक डैशबोर्ड पर जुड़ा हुआ है, जो इसे किसी महंगी जर्मन कार जैसा फील देता है. पैनोरमिक सनरूफ के जुड़ जाने से केबिन अब और भी ज्यादा खुला फील होता है.

पावर जो आपको दीवाना बना दे

रफ्तार के शौकीनों के लिए किया ने इसमें नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 160 PS की जबरदस्त पावर जनरेट करता है. यह सेगमेंट की सबसे पॉवरफुल कारों में से एक है. इसके अलावा, डीजल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन भी मौजूद हैं, जो माइलेज और परफॉरमेंस का सही बैलेंस बनाए रखते हैं.

सेफ्टी से कोई समझौता नहीं

नई सेल्टोस अब पहले से कहीं ज्यादा सेफ है. इसमें Level 2 ADAS दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे 17 फीचर्स शामिल हैं. साथ ही, 6 एयरबैग्स अब सभी मॉडल्स में मिलेंगे.

क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

अगर आप ₹11 लाख से ₹20 लाख के बजट में एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन कंफर्ट और चलाने में असली मजा आए, तो नई किया सेल्टोस आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकती है. यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि एक प्रीमियम फीलिंग है.

