भारत की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार BYD Sealion 7 की बढ़ी कीमत, जानिए अब कितना है On Road Price

भारत की प्रीमियम कारों में शामिल ब्रैंड BYD ने अपनी गाड़ी की कीमत बढ़ा दी है. BYD की भारतीय सब्सिडियरी BYD India ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV BYD Sealion 7 के प्रीमियम वेरिएंट में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. यह नई कीमतें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. जबकि BYD ने अपने परफॉर्मेंस वेरिएंट की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें, BYD दुनिया की नंबर 1 न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) निर्माता कंपनी है.

वहीं, BYD India के मुताबिक जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर 2025 तक Sealion 7 की बुकिंग कर ली है, उन्हें पुरानी एक्स-शोरूम कीमत पर ही गाड़ी दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक ने कीमत बढ़ने से पहले बुकिंग करा ली होगी, तो वह नई कीमत से बच गया है. कंपनी ने बताया कि कीमत बढ़ने की वजह तकनीक, सेफ्टी और कस्टमर एक्सपीरियंस से जुड़ी लागत है.

BYD India में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के हेड राजीव चौहान ने कहा कि अपडेटेड कीमतें बदलती लागत को दर्शाती हैं, लेकिन इसके बावजूद Sealion 7 एक मजबूत और प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बनी हुई है. उन्होंने बताया कि लॉन्च के बाद से अब तक भारत में BYD Sealion 7 की 2,300 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो यह दिखाता है कि देश में प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है.

BYD Sealion 7 के दमदार फीचर्स

BYD Sealion 7 को कंपनी की एडवांस Cell-to-Body (CTB) आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है और इसमें BYD की मशहूर Blade Battery दी गई है. यह SUV 82.56 kWh की बैटरी पैक के साथ आती है और इसे 5-स्टार Euro NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. Performance वेरिएंट 390 kW की पावर और 690 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे यह सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं, प्रीमियम वेरिएंट 230 kW पावर और 380 Nm टॉर्क के साथ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड हासिल करता है. फुल चार्ज पर इसकी रेंज 567 किमी (NEDC) तक बताई जाती है.

नई एक्स-शोरूम कीमत

1 जनवरी 2026 से BYD Sealion 7 Premium (82.56 kWh) वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 48.90 लाख रुपये से बढ़कर 49.40 लाख रुपये हो जाएगी. वहीं. BYD Sealion 7 Performance (82.56 kWh) वेरिएंट की कीमत पहले की तरह 54.90 लाख रुपये ही रहेगी. BYD India इस समय देश के 40 शहरों में 47 शोरूम्स के जरिए बिक्री, सर्विस और चार्जिंग से जुड़ी सुविधाएं दे रही है. वहीं, ग्लोबल स्तर पर BYD अब तक 15 मिलियन से ज्यादा NEVs बेच चुकी है.