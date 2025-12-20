विज्ञापन
भारत में जल्द दस्तक देंगी ये 5 धाकड़ SUVs, Mahindra XUV 7XO से लेकर Nissan Tekton तक, देखें पूरी लिस्ट

5 Upcoming SUVs In India: अगर आप अगले कुछ महीनों में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं. भारतीय ऑटो मार्केट में जल्द ही कुछ शानदार एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं. स्टाइल, फीचर्स और पावर के मामले में ये गाड़ियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देंगी. यानी कह सकते हैं कि अगला साल SUV प्रेमियों के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है. जहां महिंद्रा और किआ अपने मौजूदा मॉडल्स को अपडेट कर रहे हैं. वहीं, निसान और रेनॉल्ट नए मॉडल्स के साथ बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे. आपको इस खबर में उन 5 धमाकेदार एसयूवी के बारे में बताते हैं, जिनका इंतजार ग्राहक बेसब्री से कर रहे हैं.

महिंद्रा XUV 7XO

महिंद्रा अपनी सबसे फेमस एसयूवी XUV700 का अपडेटेड वर्जन XUV 7XO नाम से लाने की तैयारी में है. खास बात के लिए इसमें नया फ्रंट ग्रिल, कनेक्टेड LED लाइट बार और नया डैशबोर्ड दिया जा रहा है. सबसे बड़ा बदलाव अंदर होगा, जहां तीन स्क्रीन वाला सेटअप मिल सकता है.

  • कब होगी लॉन्च

इसकी बुकिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने और डिलीवरी जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है.

Nissan Tekton

Nissan Tekton

निसान टेक्टॉन

निसान भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV टेक्टॉन उतारने जा रही है. यह गाड़ी नई जनरेशन की 'रेनॉल्ट डस्टर' के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इसका डिजाइन निसान की लग्जरी कार पैट्रोल जैसा हो सकता है. इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं.

  • कब होगी लॉन्च

रिपोर्ट्स हैं कि इसका ग्लोबल डेब्यू फरवरी 2026 में हो सकता है.

2026 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट

किआ अपनी बेस्ट-सेलिंग SUV सेल्टोस को एक नए लुक में पेश करेगी. नई सेल्टोस में हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे यह माइलेज के मामले में और भी बेहतर हो जाएगी. इसके लुक्स को भी पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाया जाएगा.

टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स अपने मोस्ट फेमस ब्रांड 'सिएरा' को इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है. यह टाटा की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs में से एक होगी. इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और लग्जरी होगा. एक बार चार्ज करने पर यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है.

नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर

डस्टर, जिसने भारत में कॉम्पैक्ट SUV का ट्रेंड शुरू किया था, अब बिल्कुल नए लुक और फीचर्स के साथ वापसी कर रही है. नई डस्टर पहले से ज्यादा मस्कुलर दिखेगी. इसमें 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए बेस्ट बनाएगा.

