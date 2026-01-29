टेस्ला अब इलेक्ट्रिक कार की जगह बनाएगी रोबोट, एलन मस्क का फैसला बता रहा भविष्य कैसा होगा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर रही है. एलन मस्क ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के दो सबसे फेमस मॉडलों का उत्पादन बंद करने और अपना ध्यान रोबोटिक्स और AI की ओर मोड़ने का निर्णय ले लिया है. टेस्ला चीन की BYD कंपनी के बाद दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है. लेकिन अब मस्क ने बड़े बदलाव का फैसला कर लिया है. टेस्ला CEO एलन मस्क ने बुधवार, 28 जनवरी को निवेशकों के सामने घोषणा की कि कंपनी अपनी मॉडल X SUV और मॉडल S full-size sedan का उत्पादन बंद कर देगी.

जिस फैक्ट्री में ये इलेक्ट्रिक कार बनती थी अब वहां एलन मस्क इंसानों जैसा दिखने वाला ऑप्टिमस रोबोट (Optimus robot) बनाएंगे. चलिए जानते हैं कि टेस्ला ने क्या फैसला लिया है. एलन मस्क अब पहले जैसी इलेक्ट्रिक कारों को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि इन्हीं के दम पर वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं?

टेस्ला ने क्या फैसला लिया है?

टेस्ला का कहना है कि उसका वार्षिक राजस्व पहली बार गिरा है. कंपनी ने 2025 में कुल राजस्व में 3% की गिरावट दर्ज की. 2025 के आखिरी तीन महीनों में कंपनी का मुनाफा 61% गिर गया था. ऐसे में कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है.

एलन मस्क ने बुधवार को इन्वेस्टर्स कॉल में कहा, "अब मूल रूप से मॉडल S और X बनाने के प्रोग्राम्स को समाप्त करने का समय आ गया है. हमें उम्मीद है कि अगली तिमाही में S और X का उत्पादन बंद हो जाएगा." मस्क ने कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में मौजूद टेस्ला की जिस फैक्ट्री में मॉडल S और X बनाया जाता है, अब उसमें टेस्ला के आगामी ऑप्टिमस रोबोट का उत्पादन किया जाएगा.

ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि टेस्ला का भविष्य ऑप्टिमस से गहराई से जुड़ा हुआ है. मस्क के अनुसार ये रोबोट न सिर्फ एक दिन खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बल्कि डिलीवरी और यहां तक ​​​​कि पर्सनल असिसटेंट के तौर पर भी काम करेंगे.

इलेक्ट्रिक कार से तौबा, रोबोट और AI पर जोर

पिछले साल टेस्ला की वाहन बिक्री में गिरावट आई है और ऐसे में मस्क और कंपनी ने ऑप्टिमस रोबोट और सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटैक्सिस जैसी AI से चलने वाले प्रोजेक्ट की ओर बदलाव पर जोर दिया है. परेशानी यह है कि यह सभी भविष्य की टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ये फायदेमंद हैं या नहीं, यह अभी साबित नहीं हुआ है. यह जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. लेकिन मस्क का दावा है कि अगर आज सबसे पहले कंपनी इस रेस में आगे बढ़ जाती है तो भविष्य में वो उसे ऐसा प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो आज तक नहीं हुआ.

मस्क का मानना है कि कंपनी का भविष्य अब पारंपरिक कारों के बजाय ड्राइवरलेस कारों (Robotaxis) और AI में है. टेस्ला 2026 में इन तकनीकों पर $20 बिलियन से अधिक खर्च करने की योजना बना रही है.

इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस में कंपनी लगातार पिछड़ रही

कंपनी को इलेक्ट्रिक कार बेचने से जो पैसा मिलता है, उसमें 2025 में साल-दर-साल के हिसाब से 11% की गिरावट आई थी. इस महीने की शुरुआत में, टेस्ला ने अपनी चौथी तिमाही के EV डिलीवरी नंबरों की रिपोर्ट जारी की थी, जिससे साल-दर-साल के आधार पर 16% की गिरावट का पता चलता है. विशेष रूप से यूरोप में टेस्ला की कारों को लेकर दिलचस्पी कम हुई है.

टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दूसरी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है. उसे मुख्य रूप से चीन की BYD ने टक्कर दिया है, जिसने पिछले साल टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता के रूप में पछाड़ दिया था. BYD की बिक्री 2025 में 28% बढ़ी, क्योंकि इसने कई बाजारों में उपभोक्ताओं को टेस्ला के मॉडल के कम महंगे विकल्प पेश किए हैं.

