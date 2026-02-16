AI समिट में दिखी TCS की करामाती कार, ड्राइवर की तबीयत बिगड़े तो खुद संभाल लेगी स्टीयरिंग

AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली में चल रहे AI Impact Summit 2026 में जहां दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपनी ताकत दिखा रही हैं, वहीं Tata Consultancy Services यानी TCS की लैब कार खास चर्चा में है. बताया जा रहा है कि यह कार AI Level 5 तकनीक से लैस है, जबकि मशहूर Tesla की कारें अभी Level 4 तक सीमित हैं. इस AI Level 5 सिस्टम का मतलब है कि कार पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में खुद फैसले ले सकती है. यही वजह है कि AI summit Delhi में यह मॉडल आकर्षण का मरकज बना हुआ है.

AI Impact Summit में छाई TCS की स्मार्ट कार (TCS Smart Car Shines at AI Impact Summit)

TCS के प्रतिनिधि अभिषेक के मुताबिक यह कार फेस रीडिंग सिस्टम से लैस है. ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. अगर ड्राइवर को नींद आने लगे तो सीट हल्का हिलाकर उसे जगा देती है.

अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए या ड्राइवर को हार्ट अटैक जैसा खतरा हो, तो कार खुद सेफ्टी लेन या पार्किंग में खड़ी हो सकती है. फॉग जैसी खराब विजिबिलिटी में भी यह कार एडवांस राडार सेंसर के जरिए रास्ता पहचान कर सुरक्षित चल सकती है.

दुनिया की कार कंपनियों को AI सपोर्ट (AI Support for Global Auto Brands)

TCS का दावा है कि वह दुनिया की बड़ी कार कंपनियों को AI technology मुहैया करा रही है. भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस तक सीमित नहीं, बल्कि एडवांस ऑटोमोबाइल AI टेक्नोलॉजी में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है. AI Impact Summit 2026 में TCS की लैब कार ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टेक कंपनियां अब ग्लोबल रेस में पीछे नहीं हैं. Tesla से तुलना हो या AI Level 5 की बात, भारत का नाम अब इस सफर में पूरे एतमाद के साथ लिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-भारत मंडपम में AI का जलवा, रोबोट डॉग से लेकर...खुद से चलती कार को एक टक देखते रह गई दुनिया