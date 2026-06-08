Aaj Ka Panchang 8 June: कालाष्टमी पर बन रहे दुर्लभ योग, देखें शुभ-अशुभ समय

Aaj Ka Panchang 8 June 2026: हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी व मासिक कृष्ण अष्टमी के नाम से जाना जाता है. ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार को पड़ रही है. यह तिथि काल भैरव के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित मानी जाती है. काल भैरव और श्रीकृष्ण के भक्त वर्षभर आने वाली सभी अष्टमी तिथियों पर भगवान की पूजा और आराधना करते हैं.

अष्टमी तिथि, नक्षत्र और योग का संयोग.

अष्टमी तिथि 8 जून, सोमवार को रहेगी. पंचांग के अनुसार इस दिन अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों उपलब्ध रहेंगे, जो शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माने जाते हैं. सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 18 मिनट पर होगा. अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने के बाद 9 जून को देर रात 3 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. इस दिन शतभिषा नक्षत्र और विष्कम्भ योग का संयोग रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा दिन.

अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त का संयोग शुभ कार्यों, यात्रा, नए काम की शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए लाभकारी माना गया है. हालांकि राहुकाल के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. जो श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं, उन्हें सूर्योदय के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. वहीं, शाम के समय गोधूलि मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना विशेष फलदायी रहेगा.

दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त.

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 2 मिनट से 4 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. प्रातः संध्या का समय सुबह 4 बजकर 22 मिनट से 5 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 39 मिनट से 3 बजकर 35 मिनट तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से 7 बजकर 37 मिनट तक रहेगा.

राहुकाल सहित अशुभ समय.

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल सुबह 7 बजकर 7 मिनट से 8 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. यमगण्ड सुबह 10 बजकर 36 मिनट से दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. गुलिक काल दोपहर 2 बजकर 5 मिनट से 3 बजकर 49 मिनट तक रहेगा. दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 48 मिनट से 1 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा आडल योग सुबह 9 बजकर 9 मिनट से दोपहर 1 बजकर 39 मिनट तक प्रभावी रहेगा.