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रनवे पर धड़ाम से टकराया और आग का गोला बना विमान, प्लेन क्रैश में 2 पायलट की मौत- खौफनाक VIDEO

डोमिनिकन रिपब्लिक के शहर ला रोमाना में हुए इस क्रैश में पायलट और को-पायलट दोनों की मौत हो गई है. यह प्लेन गल्फस्ट्रीम G200 जेट था.

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रनवे पर धड़ाम से टकराया और आग का गोला बना विमान, प्लेन क्रैश में 2 पायलट की मौत- खौफनाक VIDEO
Plane Crash Landing Video: प्लेन के क्रैश लैंडिंग का वीडियो वायरल

कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में रविवार, 7 जून को एक प्राइवेट प्लेन के साथ भयानक हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया. ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरते समय यह प्लेन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग का बड़ा गोला बन गया. कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया और बचाव टीमें आग बुझाने में जुट गईं. इस दर्दनाक हादसे में पायलट और को-पायलट, दोनों की मौत हो गई.

रनवे पर क्या हुआ?

डोमिनिकन रिपब्लिक के पूर्वी हिस्से में स्थित ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर रविवार को एक प्राइवेट प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. यह जानकारी देश की राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण (नेशनल एविएशन अथॉरिटी) ने दी. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेन का अगला हिस्सा उठा हुआ दिख रहा और आगे प्लेन में विस्फोट होता है, बहुत बड़ा धुएं का गुबार उठता है. इसके बाद एक दूसरे वीडियो में आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल गाड़ियां प्लेन पर पानी डाल रही थीं.

डोमिनिकन सिविल एविएशन इंस्टिट्यूट ने बताया कि पायलट और सह-पायलट दोनों की मौत हो गई. उसके बयान में कहा गया कि प्लेन में कोई यात्री नहीं था. बयान में आगे कहा गया कि प्लेन ने आपात स्थिति (इमरजेंसी) घोषित की थी, जब वह ला रोमाना से लगभग 16 समुद्री मील दक्षिण-पश्चिम में था, और वह वापस एयरपोर्ट की ओर आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अथॉरिटी ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. यह प्लेन गल्फस्ट्रीम G200 जेट था.

बता दें कि यह एयरपोर्ट टूरिज्म के लिए जाने जाने वाले शहर ला रोमाना के लिए बहुत अहम है. टूरिज्म डोमिनिकन रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह देश कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है और इसकी जनसंख्या लगभग 1.16 करोड़ है. इससे पहले 2021 में भी इस देश में प्राइवेट प्लेन की दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी. तब प्लेन यहां की राजधानी सैंटो डोमिंगो के लास अमेरिका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था.

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