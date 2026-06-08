फिलीपींस में 7.8 के भूकंप से तबाही, 31 की मौत; ताश के पत्तों की तरह गिरे मकान- VIDEO

- फिलीपींस में सोमवार, 8 जून को 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई
- भूकंप के कारण कुछ ही सेकंड में इमारतें हिलने लगीं, दीवारें दरक गईं और कई जगह पूरी बिल्डिंगें ढह गईं
- एक स्थानीय आपदा अधिकारी के अनुसार कम से कम 5 की मौत की खबर है, यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है
फिलीपींस में सोमवार, 8 जून की सुबह धरती अचानक जोर से कांप उठी जब 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. देश के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप के कारण कुछ ही सेकंड में इमारतें हिलने लगीं, दीवारें दरक गईं और कई जगह पूरी बिल्डिंगें ढह गईं. इसमें एक स्कूल भी शामिल था. भूकंप की तबाही का मंजर बड़ा खौफनाक था.
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है. यह भूकंप इतना ताकतवर था कि आसपास के देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.
फिलीपींस में क्या हुआ?
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार सोमवार को फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से मिंडानाओ क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद देश में और पड़ोसी देश इंडोनेशिया तथा जापान में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई. एपी की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस में 3 फीट तक की सुनाई की लहरें आई. वहीं इंडोनेशिया में कम से कम नौ स्थानों पर छोटी सुनामी लहरें दर्ज कीं, जिनमें से सबसे ऊंची लहरें सांगिहे द्वीप में 0.75 मीटर की दर्ज की गईं. बाद में इ़ंडोनेशिया ने चेतावनी हटा ली.
फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है. भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई. पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की मौत की खबर है. भूकंप के बाद कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है.#Earthquake #Philippines pic.twitter.com/xtI61kl8wV— NDTV India (@ndtvindia) June 8, 2026
दक्षिणी फिलीपींस में आए भूकंप में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें कि आज दक्षिणी फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया#Earthquake #Philippines pic.twitter.com/Qy6MAf7UVH— NDTV India (@ndtvindia) June 8, 2026
वीडियो में दिखा तबाही का मंजर
जनरल सैंटोस शहर से आईं तस्वीरों और वीडियो में दुकानों और इमारतों को भूकंप के बाद ताश के पत्तों की तरह ढहते देखा गया. खास बात थी कि यह तेज भूकंप उसी दिन आया जब यहां के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक वर्ष (एकैडेमिक ईयर) शुरू हो रहा था. भूकंप के कारण मिंडानाओ के एक स्कूल की इमारत भी ढह गई. अच्छी बात थी कि भूकंप के दौरान छात्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ. स्कूल को पहले ही खाली कर दिया गया था.
सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए. एक में डर से कांपते प्राइमरी स्कूल के दर्जनों बच्चे दिखे, जो खुले मैदान में जमीन पर बैठे थे, जबकि उनके नीचे जमीन जोर से हिल रही थी.
EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY— Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026
A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC
वहीं अन्य वीडियो में दिखा कि दावाओ डेल सुर में एक हाई स्कूल की छत उसी समय गिर गई, जब बच्चे स्कूल के खेल मैदान में लाइन में खड़े थे. अच्छी बात यह है कि दोनों घटनाओं में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली.
WATCH: New footage shows a collapsed high school building following the powerful M7.8 earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/kPNzSPOusU— Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने, लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाव कार्य शुरू करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, “हमारे प्रभावित प्रांतों के लोगों से निवेदन है कि सुनामी चेतावनी को गंभीरता से लें. अभी ऊंची जगह पर चले जाएं. इंतजार न करें. आपकी जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.”
सरंगानी प्रांत से नुकसान की ज्यादातर तस्वीरें सामने आई हैं. वहां लगभग 5 लाख 80 हजार लोग रहते हैं. रॉयटर्स ने बताया कि भूकंप के तुरंत बाद यहां के पुलिस भवन में भी दरारें आ गईं. यह झटका उस समय आया जब वहां झंडा फहराया जा रहा था.
यह भी पढ़ें: फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप से सुबह-सुबह कांपी धरती, कई देशों में सुनामी का अलर्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं