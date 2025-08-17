विज्ञापन
महिलाएं 'बड़ी मुश्किल' गाने पर पर कर रही थीं डांस, तभी कैमरामैन ने जो किया, लोग बोले- असली स्टार तो ये है

Syuzo Film द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लगभग 82 लाख बार देखा जा चुका है. क्लिप की शुरुआत दो लड़कियों के "बड़ी मुश्किल" गाने पर नाचने से होती है, जिन्हें कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं बॉलीवुड के हिट गाने 'बड़ी मुश्किल' पर डांस करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वीडियो महिलाओं के डांस की वजह से वायरल नहीं हो रहा है. बल्कि, वीडियो में उनके साथ नज़र आ रहे कैमरामैन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इस क्लिप में दोनों महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं और कैमरामैन उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है, और सबसे खास बात? उनके डांस करते हुए ट्रैक पर उनके सटीक डांस स्टेप्स.

Syuzo Film द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक लगभग 82 लाख बार देखा जा चुका है. क्लिप की शुरुआत दो लड़कियों के "बड़ी मुश्किल" गाने पर नाचने से होती है, जिन्हें कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होता है. लेकिन एक हैरानी भरा ट्विस्ट तब आता है जब कैमरामैन कैमरा चलाते हुए अपने बेबाक डांस स्टेप्स से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.

देखें Video:

वह बिना किसी रुकावट के स्टेप्स को बखूबी निभाते हैं, मानो लड़कियों को परफेक्ट शॉट लेने के लिए निर्देश दे रहे हों. वीडियो का अंत अंतिम दृश्य के साथ होता है, जो सहज और बेहतरीन तरीके से शूट किया गया लगता है, जिससे उनकी वीडियोग्राफी की अनूठी शैली उभर कर सामने आती है. सोशल मीडिया यूज़र्स इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश थे. एक यूज़र ने कहा, "कैमरामैन ने लड़कियों से बेहतर परफॉर्म किया," जबकि दूसरे ने कहा, "उसने तो पूरी तरह से शो ही चुरा लिया." एक यूजर ने कहा, "कैमरामैन का उत्साह दूसरे स्तर पर है, वे मॉडलों से भी ज्यादा उत्साहित हैं!" 

"बड़ी मुश्किल" बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है. यह गाना मूल रूप से 2001 में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म "लज्जा" में दिखाया गया था. इसमें मूल रूप से माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला भी थीं. 

