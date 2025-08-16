सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? शख्स ने बताई ऐसी वजह, गांधी से अकबर तक को किया शामिल, हंस-हंसकर फूल जाएगा पेट

भारत में सावन का महीना पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. ऐसे में इस दौरान नॉनवेज यानी लोग मांस मछली खाने से परहेज करते हैं, लेकिन आपको बता दें, जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन होते हैं, वह बेसब्री से सावन समाप्त होने का इंतजार भी करते हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सावन समाप्त होने के बाद भारत में 130 करोड़ रुपये का नॉनवेज लोगों ने खाया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि आखिर सावन में मांस- मछली का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए.

युवक ने बताया, सावन में मांस क्यों नहीं खाना चाहिए?



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस एक वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद एक शख्स नॉनवेज खाने वाले शख्स से पूछता है कि सावन में मांस- मछली क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसे में इस प्रश्न पर दूसरा शख्स काफी दिलचस्प जवाब देता है.



शख्स कहता है कि "सावन में मांस- मछली को छोड़कर साग भात खाने की परंपरा है, क्योंकि स से सावन और स से साग. वहीं सावन में मछली न खाने के लिए एक कहानी काफी प्रसिद्ध है. शख्स ने बताया, देखिए एक समय था, जब मछली को लेकर गांधी और लंका पति अकबर दोनों में के बीच तगड़ा झगड़ा हो गया था. दरअसल, गांधी जी ने कहा था कि अगर एक मछली कटेगी तो सब में बंटेगी, लेकिन अकबर ने कहा कि वह सारी मछली लेगा. जिसके बाद दोनों को झगड़ा और अधिक बढ़ गया.

देखें Video:

झगड़े को निपटाने के लिए फिर किया असदुद्दीन औवेसी को कॉल



शख्स ने बताया गांधी जी ने झगड़े को निपटाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को कॉल किया. वहीं अकबर ने लंकापति रावण को फोन मिला दिया. जिसके बाद दोनों आए और यह मामला संसद तक जा पहुंचा. जहां इस मुद्दे पर काफी झगड़ा हुआ और मारपीट हुई. जिस दौरान गांधी जी ने कसम खाई की हम इस महीने यानी सावन के महीने में मांस और मछली के सेवन नहीं करेंगे. इसी के साथ शख्स ने कहा कि इस महीने यानी 15 अगस्त को गांधी जी का जन्मदिन भी पड़ता है, तो इसलिए भी नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए. बता दें, यह बात सुनते ही, दूसरा शख्स उसकी पिटाई करने लग जाता है और कहता है कि पागल बना बना रहा है.

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 70 लाख व्यूज मिल चुके हैं. वहीं लोगों ने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शख्स बिना सिर और पैर की कहानी सुना रहा है', दूसरे शख्स ने लिखा, 'अगर आप किसी शख्स को खाने के बीच टोकते हैं, तो उनका जवाब उल्टा- सीधा ही मिलेगा', तीसरे शख्स ने लिखा, 'अरे भई सावन में गांधी जी, अकबर और रावण कहां से बीच में आ गए?'

