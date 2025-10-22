विज्ञापन
विशेष लिंक

जब दिवाली बोनस की जगह कंपनी ने पकड़ा दिया सोन पापड़ी का डिब्बा, तो कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर ही दे मारा...

हरियाणा में कर्मचारियों ने दिवाली गिफ्ट में सोन पापड़ी मिलने पर गुस्से में डिब्बे कंपनी के गेट पर फेंके. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिजड गई...'क्या नाराज़गी जायज़ थी या मिठाई का अपमान?'

Read Time: 2 mins
Share
जब दिवाली बोनस की जगह कंपनी ने पकड़ा दिया सोन पापड़ी का डिब्बा, तो कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर ही दे मारा...
दिवाली गिफ्ट बना विवाद का कारण...भड़के कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर ही दे मारा मिठाई का डिब्बा

Employees Throwing Soan Papdi at Company Gate: दिवाली का मौका हो, तो हर किसी को उम्मीद होती है किसी 'मीठे सरप्राइज़' की, लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए ये मिठास कड़वाहट में बदल गई. गन्नौर इलाके की एक फैक्ट्री में जब कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर सोन पापड़ी के डिब्बे मिले, तो वे भड़क उठे. कुछ ही देर में वहां ऐसा नज़ारा था जैसे मिठाई नहीं, गुस्सा बांटा जा रहा हो. देखते ही देखते कर्मचारी कंपनी के गेट पर ही सोन पापड़ी के डिब्बे फेंकने लगे.

बोनस की जगह मिठाई! (Employees got Soan Papdi as Diwali Gift)

कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें दिवाली बोनस की जगह सिर्फ सोन पापड़ी का डिब्बा पकड़ा दिया गया. वीडियो में दर्जनों कर्मचारी गुस्से में मिठाई के पैकेट हाथों में लेकर बाहर खड़े हैं. कोई उन्हें ज़मीन पर पटक रहा है, तो कोई बाकी साथियों को उकसा रहा है कि 'तुम भी फेंको!' यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बहस छिड़ गई...'क्या ये कर्मचारियों की नाराजगी वाजिब है या खाने का अपमान?'

सोशल मीडिया पर बवाल (Soan Papdi Milne par Employees ka Gussa)

ट्विटर (अब X) पर @WokePandemic नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'Company ने Bonus की जगह Soan Papdi दी, Employees ने गिफ्ट गेट पर फेंक दिया.' वीडियो को 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ ने कहा, 'यह असली Employee Frustration है', तो कुछ ने तंज कसा, 'हर साल सोन पापड़ी मीम बनती है, अब Employees की झुंझलाहट भी.'

'खाना फेंकना गलत है' (Soan Papdi viral video)

कई यूजर्स ने कर्मचारियों को भी खरी-खोटी सुनाई. एक यूजर ने लिखा, 'जो खाने का अपमान करता है, उसे त्योहार की खुशियां नहीं मिलतीं.' दूसरे ने कहा, 'मैनेजमेंट के खिलाफ गुस्सा जायज़ है, लेकिन खाना फेंकना गलत है.' तीसरे ने सुझाव दिया, 'अगर पसंद नहीं, तो किसी गरीब को दे दो...मिठाई भी बर्बाद नहीं होगी और पुण्य भी मिलेगा.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Employees Throwing Soan Papdi At Company Gate, Employees Got Soan Papdi As Diwali Gift, Soan Papdi Milne Par Employees Ka Gussa, Soan Papdi Viral Video, Haryana Company Employees, Diwali Gift Controversy
Get App for Better Experience
Install Now