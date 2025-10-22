जब दिवाली बोनस की जगह कंपनी ने पकड़ा दिया सोन पापड़ी का डिब्बा, तो कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर ही दे मारा...

Employees Throwing Soan Papdi at Company Gate: दिवाली का मौका हो, तो हर किसी को उम्मीद होती है किसी 'मीठे सरप्राइज़' की, लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए ये मिठास कड़वाहट में बदल गई. गन्नौर इलाके की एक फैक्ट्री में जब कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर सोन पापड़ी के डिब्बे मिले, तो वे भड़क उठे. कुछ ही देर में वहां ऐसा नज़ारा था जैसे मिठाई नहीं, गुस्सा बांटा जा रहा हो. देखते ही देखते कर्मचारी कंपनी के गेट पर ही सोन पापड़ी के डिब्बे फेंकने लगे.

बोनस की जगह मिठाई! (Employees got Soan Papdi as Diwali Gift)

कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें दिवाली बोनस की जगह सिर्फ सोन पापड़ी का डिब्बा पकड़ा दिया गया. वीडियो में दर्जनों कर्मचारी गुस्से में मिठाई के पैकेट हाथों में लेकर बाहर खड़े हैं. कोई उन्हें ज़मीन पर पटक रहा है, तो कोई बाकी साथियों को उकसा रहा है कि 'तुम भी फेंको!' यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बहस छिड़ गई...'क्या ये कर्मचारियों की नाराजगी वाजिब है या खाने का अपमान?'

Diwali Kalesh



A company gave its employees the famous most hated alleged Mithai called Soan Papdi



The employees threw the Soan Papdi boxes at the gate of the company.



Soan Papdi deserves this insult :)



What is your opinion on alleged mithai called soan papdi? pic.twitter.com/HSRPDC322r — Woke Eminent (@WokePandemic) October 21, 2025

सोशल मीडिया पर बवाल (Soan Papdi Milne par Employees ka Gussa)

ट्विटर (अब X) पर @WokePandemic नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'Company ने Bonus की जगह Soan Papdi दी, Employees ने गिफ्ट गेट पर फेंक दिया.' वीडियो को 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ ने कहा, 'यह असली Employee Frustration है', तो कुछ ने तंज कसा, 'हर साल सोन पापड़ी मीम बनती है, अब Employees की झुंझलाहट भी.'

'खाना फेंकना गलत है' (Soan Papdi viral video)

कई यूजर्स ने कर्मचारियों को भी खरी-खोटी सुनाई. एक यूजर ने लिखा, 'जो खाने का अपमान करता है, उसे त्योहार की खुशियां नहीं मिलतीं.' दूसरे ने कहा, 'मैनेजमेंट के खिलाफ गुस्सा जायज़ है, लेकिन खाना फेंकना गलत है.' तीसरे ने सुझाव दिया, 'अगर पसंद नहीं, तो किसी गरीब को दे दो...मिठाई भी बर्बाद नहीं होगी और पुण्य भी मिलेगा.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा