मुंबई में 9 किन्‍नरों ने जहर पीकर आत्‍महत्‍या करने की कोशिश की है. ये सभी अपने आध्यात्मिक नेता सलमा खान और किन्नर मां संस्थान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर आहत थे. इससे पहले मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी 24 किन्‍नरों ने एक साथ जहर पीकर जान देने की कोशिश की थी. हालांकि, दोनों ही मामलों में किसी भी किन्‍नर की जान नहीं गई, उन्‍हें समय रहते बचा लिया गया.

मुंबई में अपने गुरु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों से आहत होकर कम से कम 9 ‘थर्ड जेंडर' ने फर्श की सफाई करने वाला विषाक्त पदार्थ पीकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

अधिकारी ने बताया कि किन्‍नरों में से एक ने दावा किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनकी आध्यात्मिक नेता सलमा खान और किन्नर मां संस्थान के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया. यहां एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना विक्रोली के अमृत नगर सर्किल स्थित संस्थान के कार्यालय की पहली मंजिल पर हुई.