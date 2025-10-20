मौसी बनीं प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को पेरेंट्स बनने पर यूं दी बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा पैरेंट्स बन गए हैं. उन्होंने रविवार को छोटी दीवाली पर अपने बेटे का स्वागत किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की. इसके बाद सेलेब्स ने बधाई देना शुरु कर दिया है. इनमें कृति सेनन से लेकर कियारा आडवाणी का नाम शामिल है. इसी बीच परिणिति चोपड़ा की कजिन प्रियंका चोपड़ा ने मौसी बनने पर बहन को बधाई दी है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, "वह आ गया. हमारा नन्हा सितारा आ चुका है और पुरानी जिंदगी अब बस एक धुंधला सपना है. बाहें भरी हैं, दिल खुशी से भरा है. पहले हम एक-दूसरे के थे, अब हमारा सब कुछ है. प्यार और आभार, परिणीति और राघव."

इस पोस्ट पर फैंस उन्हें बधाई देते दिखाई दे रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें बधाई देते हुए दिखे. इस पोस्ट पर अनन्या पांडे और कृति सेनन जैसे स्टार्स ने बधाई दी. लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका चोपड़ा ने बहन को बधाई देते हुए पोस्ट को रिपोस्ट किया और लिखा, बधाई हो. परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा, रीना चोपड़ा, पवन चोपड़ा.

बता दें कि इसी साल अगस्त में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी कि वे जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं. इसमें उन्होंने लिखा था कि वे जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें पति-पत्नी पार्क में टहलते दिखाई दे रहे थे.

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 2023 में उदयपुर में शादी की थी. लीला पैलेस में हुई उनकी शादी में कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे. इस शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थीं.