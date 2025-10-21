विज्ञापन
'उनके आंकड़े अविश्वसनीय हैं',ग्लेन मैक्ग्रा ने चुने वनडे क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय तेज गेंदबाज, इस बॉलर को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

Glenn McGrath: वनडे क्रिकेट के टॉप 5 भारतीय तेज गेंदबाज
  • ग्लेन मैक्ग्रा ने वनडे क्रिकेट के लिए भारतीय तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है
  • मैक्ग्रा ने दूसरे नंबर पर कपिल देव को चुना और बुमराह को उनसे बेहतर तेज गेंदबाज माना है
  • बुमराह के अनोखे गेंदबाजी एक्शन और रन-अप को मैक्ग्रा ने विश्व क्रिकेट में विशिष्ट बताया है
Glenn McGrath PiCKS Top 5 Indian ODI Bowlers: ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने वनडे क्रिकेट से टॉप 5 भारतीय तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है. Introducing The Fast Bowling Cartel के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए ग्लेन मैक्ग्रा ने भारतीय क्रिकेट के 5 सबसे महान वनडे गेंदबाजों के बारे में अपनी राय दी है. पूर्व तेज गेंदबाज मैक्ग्रा ने पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह को जगह दी है. वहीं, दूसरे नंबर पर मैक्ग्रा की पसंद कोई और नहीं बल्कि कपिल देव बने हैं. ऑस्ट्रेलियई पूर्व तेज गेंदबाज ने बुमरहा को कपिल से बेहतर तेज गेंदबाज करार दिया है. 

बुमराह को लेकर मैक्ग्रा ने आगे कहा,  "विश्व क्रिकेट में किसी और से बिल्कुल अलग, अनोखा एक्शन. कोई ऐसा एक्शन रन-अप या तकनीक नहीं जिसे आप सिखाएंगे क्योंकि इससे शरीर पर बहुत ज़ोर पड़ता है.  क्रीज़ में आते और गेंद को आगे बढ़ाते हुए उनके आखिरी दो कदम अविश्वसनीय हैं.

मैक्ग्रा ने बुमराह को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

मुझे लगता है कि अगर आप उनके एक्शन को धीमा कर दें, जहां वह गेंद छोड़ते हैं, आप जानते हैं कि वह ज़्यादातर दूसरे गेंदबाज़ों की तुलना में बल्लेबाज़ से लगभग दो फुट ज़्यादा पास होते हैं. यह उनके बारे में काफ़ी अनोखा है. लेकिन उन्होंने पता लगा लिया है कि उनके लिए क्या कारगर है. बस अपने शरीर को इतना मज़बूत रखना है कि वह दिन-रात गेंदबाज़ी करते रहें.  लेकिन हां, उनके आंकड़े अविश्वसनीय हैं, बस उनकी प्रक्रिया, कमाल की है. मैं उसरा फैन  हूं."

इसके अलावा ग्लेन मैक्ग्रा ने तीसरे नंबर पर मोहम्मद शमी को जगह दी है, शमी को भी ग्लेन मैक्ग्रा वनडे में भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक मानते हैं. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने नंबर 4 पर अजीत अगरकर को जगह दी है. पांचवें नंबर पर  मैक्ग्रा ने जवागल श्रीनाथ को जगह दी है. 

मैक्ग्रा ने चुनी टॉप 5 वनडे भारतीय तेज गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह, कपिल देव, मोहम्मद शमी, अजीत अगरकर, जवागल श्रीनाथ

