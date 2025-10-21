विज्ञापन
दिवाली के बाद दमघोंटू हुई दिल्ली-नोएडा की हवा, देहरादून-नैनीताल भी सांस लेने लायक नहीं, जानें AQI लेवल

दिल्‍ली एनसीआर ही नहीं, पहाड़ी इलाकों की भी हवा जहरीली हो रही है. उत्‍तराखंड के नैनीताल में एक्‍यूआई लेवल 164 पहुंच गया है. वहीं दूहरादून में प्रदूषण का स्‍तर 218 पहुंच गया है.

दिल्‍ली में AQI 400 के पार
  • दिवाली की शाम दिल्ली और नोएडा सहित आसपास के शहरों में आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है
  • दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर पहुंचे से सांस लेने में समस्या हो रही है
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ने की आशंका थी
नई दिल्‍ली:

दिवाली की शाम दिल्‍ली नोएडा और आसपास शहरों में जमकर आतिशबाज़ी हुई, जिससे वायु प्रदूषण का स्‍तर कई जगह खतरनाक स्‍तर पर पहुंच गया है. दिल्‍ली में कई जगह एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) लेवल 500 के पार पहुंच गया है. मंगलवार की सुबह सबसे प्रदूषित हवा दिल्‍ली के आनंद विहार में देखने को मिल रहा है. दिल्‍ली में स्‍मॉग की चादर नजर आ रही है. ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. इधर, नोएडा में भी एक्‍यूआई लेवल 350 के पार पहुंच गया है. आइए आपको बताते हैं, दिल्‍ली एनसीआर में दिवाली के बाद कैसी है 'हवा की सेहत'.

दिल्‍ली में हवा में घुला जहर 

दिवाली पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली एनसीआर में पटाखे चलाने की इजाजत दे दी थी. ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण का स्‍तर बढ़ जाएगा और देखने को भी ऐसा ही मिल रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, चार निगरानी स्टेशन ने पहले से ही वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर' श्रेणी में बताया, जिसमें एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर था. इसमें द्वारका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 453 में दर्ज किया गया.

पहाड़ों की हवा भी हुई जहरीली 

दिल्‍ली एनसीआर ही नहीं, पहाड़ी इलाकों की भी हवा जहरीली हो रही है. उत्‍तराखंड के नैनीताल में एक्‍यूआई लेवल 164 पहुंच गया है. वहीं दूहरादून में प्रदूषण का स्‍तर 218 पहुंच गया है. आने वाले दिनों में एक्‍यूआई लेवल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

पूरी दिल्‍ली धुआं धुआं...

पूरी दिल्‍ली दिवाली के बाद धुआं-धुआं नजर आ रही है. दिल्ली में करीब 30 निगरानी स्टेशन ने एक्यूआई को ‘बहुत खराब' श्रेणी में बताया जिसमें इसका स्तर 300 से ऊपर था. आंकड़ों के अनुसार, दोपहर में 38 निगरानी स्टेशन में से 31 पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि तीन स्टेशन में यह ‘गंभीर' श्रेणी में थी. आया नगर, बुराड़ी, चांदनी चौक, द्वारका, आईटीओ चौक, जहांगीरपुरी, लोधी रोड़ और मंदिर मार्ग दिल्‍ली में लगभग सभी जगह प्रदूषण का स्‍तर 300 के पार नजर आ रहा है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी. दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर' माना जाता है.

