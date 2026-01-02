किन्नर बनकर एक दिन में कितनी कमाई? लड़कों के एक्सपेरिमेंट ने लोगों को कर दिया शॉक्ड

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. इस वीडियो में दो लड़कों ने एक अनोखा और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट किया, यह जानने के लिए कि अगर वे किन्नर बनकर सड़क पर पैसे मांगें, तो एक दिन में कितनी कमाई हो सकती है. वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि यह एक्सपेरिमेंट एक नहीं, बल्कि दो भाइयों ने मिलकर किया. दोनों ने किन्नर की तरह साड़ी पहनी और पूरी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकलने का फैसला किया.

मां ने किया मेकअप

वीडियो का सबसे भावुक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि दोनों भाइयों का मेकअप किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने नहीं, बल्कि उनकी मां ने किया. मां को दोनों बेटों का मेकअप करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद दोनों साड़ी पहनकर किन्नर के रूप में तैयार होते हैं.

सड़क पर निकले किन्नर बनकर

तैयार होने के बाद दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं और सड़क पर घूम-घूमकर लोगों से पैसे मांगते हैं. वीडियो में दिखता है कि कुछ दूरी पर उन्हें कुछ लोग वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, जिनके हाथों में असली गन भी होती है. इसके बावजूद दोनों भाई हिम्मत करके उनके पास जाते हैं और किन्नर की तरह बातचीत करते हुए उनसे पैसे ले लेते हैं.

'शर्म आ रही थी'

इसके बाद दोनों भाई एक फलूदा बेचने वाले के पास पहुंचते हैं, जहां से भी उन्हें पैसे मिल जाते हैं. आगे वे 3-4 दुकानों पर रुककर इसी तरह पैसे मांगते हैं. पूरा समय दोनों भाई सड़क पर घूम-घूमकर लोगों से पैसे लेते नजर आते हैं. वीडियो में दोनों भाई बताते हैं कि इससे पहले वे सिग्नल पर किन्नर बनकर पैसे मांग चुके हैं, लेकिन उस बार ज्यादा फायदा नहीं हुआ था. हालांकि इस बार उनका अनुभव अलग रहा. उनका कहना है कि पैसे मांगने पर कोई भी देने से मना नहीं कर रहा था, लेकिन इस काम को करते समय उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही थी. यही भावनात्मक बात वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ले आई.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @SaffronSunanda नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है- इस कंटेंट की नकल कोई नहीं कर सकता!! खबर लिखे जाने तक वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को सामाजिक सच्चाई दिखाने वाला बता रहे हैं, तो कुछ यूज़र्स इसे गलत और असंवेदनशील कंटेंट भी कह रहे हैं. वहीं कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है कि किन्नर समाज को किन हालातों से गुजरना पड़ता है.

(अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.)

