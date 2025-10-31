विज्ञापन
स्कूल न जाने की ज़िद में चारपाई से लिपट गया बच्चा, घरवाले चारपाई लेकर ही पहुंच गए स्कूल और फिर जो हुआ...

घरवाले उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता. आख़िर में परिवार को पूरा पलंग ही उठाकर स्कूल ले जाना पड़ता है, और यही नज़ारा देखकर इंटरनेट यूज़र्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

स्कूल न जाने की ज़िद में चारपाई से लिपट गया बच्चा, घरवाले चारपाई लेकर ही पहुंच गए स्कूल और फिर जो हुआ...
स्कूल न जाने की ज़िद में चारपाई से लिपट गया बच्चा

School Kid Funny Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नन्हा बच्चा स्कूल जाने से मना कर देता है और चारपाई से कसकर लिपट जाता है. घरवाले उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता. आख़िर में परिवार को पूरा पलंग ही उठाकर स्कूल ले जाना पड़ता है, और यही नज़ारा देखकर इंटरनेट यूज़र्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए.

“स्कूल नहीं जाऊंगा!” - बच्चे की मासूम जिद्द

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा रोते हुए कह रहा है, “मुझे स्कूल नहीं जाना!” और चारपाई से इतनी ज़ोर से चिपका है कि उसे कोई अलग नहीं कर पा रहा. घरवालों के समझाने के बावजूद जब वो नहीं मानता, तो सब मिलकर चारपाई को ही उठाकर स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं. बच्चे का मुंह फूला हुआ है, और घरवाले भी हंसते हुए कहते हैं, “अब तो जाना ही पड़ेगा!”

देखें Video:

वीडियो देखकर हंसी से लोटपोट हुए लोग

इस वीडियो को एक्स पर (@sarviind) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को ढाई लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कैप्शन में लिखा है- "सांप चारपाई के कैसे लिपट जाता है, वैसे ही यह बालक. स्कूल नहीं जाने की जिद्द. परिवार के लोग भी होशियार निकले, चारपाई के साथ ही स्कूल उठा लाए. जिद्द में इस बालक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए होंगे. आप लोगों ने भी स्कूल नहीं जाने के लिए इतनी जिद्द की है, कमेंट में बताओ?"

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “मेरा सोमवार भी ऐसा ही लगता है!” दूसरे ने कहा, “ये बच्चा तो हम सबका बचपन है, बस चारपाई की जगह अब ऑफिस की चेयर है.” तीसरे यूज़र ने मजाक में लिखा, “चारपाई लेकर स्कूल जाने वाला पहला स्टूडेंट!”  वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हजारों कमेंट आ चुके हैं, और लोग इसे सबसे मजेदार पैरेंटिंग मोमेंट्स में से एक बता रहे हैं.

मजेदार, लेकिन प्यारा सबक

यह वीडियो सिर्फ हंसी नहीं लाता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि बच्चों की मासूम हरकतें कभी-कभी पूरे परिवार के दिन को खुशनुमा बना देती हैं. लोगों ने इसे “parents of the year moment” बताया है और कहा कि ऐसे ही हल्के-फुल्के पलों में परिवार की असली खुशियां छिपी होती हैं.

