विज्ञापन
विशेष लिंक

मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... आखिर मुस्लिम शख्स ने ऐसा क्यों कहा? Video वायरल होते ही भड़के लोग, छिड़ गई बहस

इस मुस्लिम शख्स ने साफ-साफ कहा है कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं. शख्स ने खुद यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. इसके इंस्टा बायो से पता चलता है कि यह एक राइटर है और इसने खुद को इंडियन बताया हुआ है.

Read Time: 3 mins
Share
मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... आखिर मुस्लिम शख्स ने ऐसा क्यों कहा? Video वायरल होते ही भड़के लोग, छिड़ गई बहस
वायरल Video में मुस्लिम शख्स का बड़ा दावा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जैहक तनवीर नाम का मुस्लिम शख्स मुसलमानों के पूर्वज पर बहुत बड़ी बात कह रहा है. उसकी इस बात पर उसकी कम्युनिटी के लोग उसके खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं. इस मुस्लिम शख्स ने साफ-साफ कहा है कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं. शख्स ने खुद यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है. इसके इंस्टा बायो से पता चलता है कि यह एक राइटर है और इसने खुद को इंडियन बताया हुआ है. अब इस शख्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हिंदू कम्युनिटी के लोग इसकी बात की तारीफ कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इस शख्स से खफा नजर आ रहा है.

देखें Video:

क्या मुसलमान हिंदू हैं ? 

तनवीर अपने वीडियो में बोल रहे हैं, 'हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अकसर यह सवाल पूछा जाता है, क्या आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे, हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं'. इस शख्स ने कुछ नामी-गिरामी मुसलमानों के नाम भी लिए और सवाल खड़ा किया है कि क्या वे पैदाइशी मुसलमान थे? तनवीर ने कहा कि हजरत ने तो 6 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था. उन्होंने कहा जितने भी शाहबा गुजरे हैं, पहले वो हिंदू ही थे और बाद में उन्हें इस्लाम पसंद आया, उन्हें अच्छा लगा तो वो मुसलमान हो गए'. तनवीर का कहना है कि इस फैक्ट को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है. तनवीर ने कहा, 'हम तिकड़म बाजी करते हैं, लीपा-पोती करते हैं, और यह कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है'.

लोगों के क्या हैं रिएक्शन 

अब इस वीडियो के चलते तनवीर को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा है तो कईयों ने उनकी बात पर सहमति जताई है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, धर्म-जात में कुछ नहीं रखा, बस देश के विकास पर ध्यान दें'. दूसरा यूजर लिखता है, 'पहली बार किसी ने सच बोलने की हिम्मत की है'. तीसरे ने लिखा है, 'धर्म चाहे कोई भी हो, लोगों को इनकी तरह समझना और सोचना चाहिए. वहीं, कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने तनवीर की बातों पर आपत्ति जताई है. इस वीडियो को 90 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है.

यह भी पढ़ें: पासपोर्ट से नहीं, दिल से देसी हूं...भारत में पला-बढ़ा अमेरिकन, Video में पूछा, बताओ- मैं अमेरिकन हूं या इंडियन

भारत के इस गांव में शादी में होती है ‘दूल्हे की विदाई', चलता है महिलाओं का राज, जानिए क्या है ये अनोखी परंपरा?

स्कूल न जाने की ज़िद में चारपाई से लिपट गया बच्चा, घरवाले चारपाई लेकर ही पहुंच गए स्कूल और फिर जो हुआ...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Hindu Muslim, Muslims Ancestors Are Hindu
Get App for Better Experience
Install Now