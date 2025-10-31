पासपोर्ट से नहीं, दिल से देसी हूं...भारत में पला-बढ़ा अमेरिकन, Video में पूछा, बताओ- मैं अमेरिकन हूं या इंडियन

दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में हर धर्म और तकरीबन हर देश का नागरिक मिलेगा. अब तो भारत में विदेशी दुल्हन के चलन में भी तेजी आई है. भारत सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर विविधताओं का देश है. यहां तरह-तरह के लोगों के खूबसूरत कल्चर की झलक देखने को मिलती है, जिसमें अब विदेशी लोग भी रम गए हैं. कई विदेशी हैं, जो शुरू से ही भारत में रह रहे हैं और कईयों का तो जन्म भी भारत में हुआ है. भारत में जन्म लेने के बाद किसी विदेशी को अपनी पहचान के लिए कितना दुख सहना पड़ सकता है, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा.

भारत में बीता बचपन

इस वीडियो में दार्जिलिंग में पला-बढ़ा यह अमेरिकन शख्स आज अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह विदेशी भारत की गलियों में पला-बड़ा है और इसका पूरा बचपन यही बीता है. इसने अपने वीडियो में अपने देसी दोस्तों के साथ खेलने की तस्वीरें शेयर की हैं. साथ ही कहा है, 'मैं पासपोर्ट से नहीं, दिल से देसी हूं'. इसने यह भी बताया कि लोग उसने इंडियन मानने को तैयार नहीं हैं, उसने वीडियो में अपने पैदा होने से लेकर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने तक के पूरे सफर के बारे में बताया है.

'अब आप डिसाइड करो मैं इंडियन हूं अमेरिकन'

उसने कहा, 'मेरा नाम एंड्रियू है और मैं एक अमेरिकन हूं, जो इंडिया में पला बढ़ा है, हम बहुत सिंपल रहते थे, हमारे पास बस एक पंखा और मच्छरदानी थी, मेरे मोहल्ले में हर घर मेरा घर होता था, हर आंटी मम्मी के जैसे खिलाती थी और हर अंकल पापा की तरह समझाते थे और पापा की तरह डांटते भी थे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं था कि किसी के भी पापा क्या काम करते हैं, मुझे तो बस खेलने वाला दोस्त चाहिए होता था, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, हर इंसान का खून लाल रंग का होता है, चाहे वह चप्पल या जूता पहने, चाहे वह हिंदी या भोजपुरी बोले, चाहे वो चम्मच या हाथ से खाए, अगर वो मेरे साथ टिफिन बांटता है, तो वो मेरा भाई है, हम क्रिसमस के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस से ज्यादा हमारे लिए 26 जनवरी की पार्टी बहुत बड़ी होती थी, मैं नहीं जानता कि मैं अमेरिकन हूं या क्या मैं सच में कभी हिंदुस्तानी बन सकता हूं या नहीं? लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जिसके लिए मच्छरदानी भी एक लग्जरी थी, जिसका दिल मां की डांट और गली क्रिकेट में बसा है, अब आप डिसाइड करो मैं इंडियन हूं अमेरिकन.

लोगों ने लुटाया प्यार

इस वीडियो पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और लोग इस क्यूट से शख्स पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा है, 'भाई तुम इंडियन हो'. दूसरा लिखता है, 'आप अमेरिकन हैं या इंडियन यह तो नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर हो'. तीसरे ने लिखा है, 'तुम्हारी कहानी ने दिल जीत लिया'. अब इस वीडियो पर लोग इस शख्स पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.

