सोशल मीडिया पर आई नई रानू मंडल, लता मंगेशकर के गाने पर इस अंदाज में लगाए सुर, लोग बोले- असली टैलेंट, इसे करो वायरल

क्या आपको रानू मंडल याद हैं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का एक गाना गया था और रातोंरात वायरल हो गई थीं. वहीं सिंगर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका भी दिया था. हालांकि अब रानू मंडल सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर नहीं आती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी तुलना रानू मंडल से की जा रही है और उन्हें 'नई रानू मंडल' का नाम दिया जा रहा है. हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस महिला की सिंगिंग के फैन हो जाएंगे.



लता मंगेशकर का गाना गाकर इस महिला ने जीता दिल



सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला लता मंगेशकर की तस्वीर के आगे खड़ी हैं और बेहद ही सुरीली आवाज में उनका गाना, 'दिल दीवाना बिन सजना के' गा रही हैं. बता दें, महिला प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह बेहद ही खूबसूरती से इस गाने का हर एक बोल को गाना गा रही हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन पर सरस्वती मां की कृपा है.



यूजर बोले- ये तो है 'नई रानू मंडल'

सोशल मीडिया पर महिला के गाने का वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है. अब तक इस वीडियो को 29,561 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लाखों में इस पर व्यूज आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'महिला का गाना सुनने के बाद रानू मंडल की याद आ गई', दूसरे यूजर ने लिखा, 'मिलिए 'नई रानू मंडल' से', तीसरे यूजर ने लिखा, महिला की आवाज इतनी अच्छी है कि उन्हें एक बड़े मंच पर गाना गाने का मौका मिलना चाहिए'

आपको बता दें, इस महिला का नाम सखुबाई लंके हैं और इनके इंस्टाग्राम पर 24.8K फॉलोअर्स हैं. अपने अकाउंट पर वह लता मंगेशकर और पुराने हिन्दी गाने गाकर वीडियो बनाती हैं, जिस पर हजारों और लाखों की संख्या में व्यूज आते हैं. उनकी सबसे खास बात ये है कि वह बेहद ही सिंपल तरीके से अपनी वीडियो को शूट और एडिट करती है. ऐसे में फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं.











