मां को भेजा आख़िरी मैसेज, और फिर हमेशा के लिए चली गईं... महिला का पोस्ट पढ़कर रो पड़े लोग

सोशल मीडिया पर एक महिला का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी मां को भेजा आख़िरी संदेश साझा किया है. मां के निधन के बाद लिखा गया ये मैसेज लोगों की आंखें नम कर रहा है.

मां के लिए लिखा आख़िरी संदेश बना यादों का सहारा

सोशल मीडिया पर एक दिल को झकझोर देने वाली पोस्ट वायरल हो रही है. जिसमें एक महिला ने अपनी मां को उनकी मौत से पहले भेजे गए आखिरी व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इंटरनेट पर जबसे यह दिल दहला देने वाली पोस्ट सामने आई है, इंटरनेट पर हर कोई इसे पढ़कर भावुक हो रहा है. अपनी पोस्ट में अंजलि ने लिखा, "मेरी प्यारी मम्मा चली गईं. वह सोमवार को गईं और फिर मंगलवार आ गया. काश मैं उनके साथ जा पाती, उनका हाथ थामे, फुसफुसाते हुए कहती, 'आई लव यू मम्मा' ताकि मेरे शब्द उनके दिल तक पहुंचें और अनसुने न रह जाएं. अब मैं अनाथ हूं, मुझे नहीं पता कि उनके बिना कैसे जीना है."

पोस्ट के साथ उसने दो तस्वीरें पोस्ट कीं- एक में अपनी मां को भेजे आखिरी व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट था, और दूसरी में उसने अपनी मां का हाथ थामा हुआ था. उसके आखिरी संदेश में लिखा था: "मेरी मां एक योद्धा हैं."

एक्स यूज़र्स ने उनके इस दुःख में उन्हें सांत्वना देने और उनका साथ देने के लिए ढेरों कमेंट्स किए. एक यूज़र ने कहा, “मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, और मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या गुज़र रही होगी. लेकिन मम्मी हमेशा आपके साथ हैं - आपकी धड़कनों में, आपकी यादों में, और शाम के चमकते सितारे में. ईश्वर आपको और आपके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दे.” 

एक अन्य यूज़र ने कहा, “यही ज़िंदगी का दुर्भाग्यपूर्ण सच है. खूबसूरत आत्माएं आती हैं और चली जाती हैं, बिना हमें पता चले कि कैसे, क्यों और कब. लेकिन वह अभी भी आपके साथ हैं, आपको अपनी अच्छी यादों के ज़रिए जीने के लिए, वह ज़िंदगी जीने के लिए कह रही हैं जो वह आपके लिए चाहती थीं. आप पर नज़र रखी जा रही है और आपको प्यार दिया जा रहा है.”

दूसरे यूजर ने लिखा- "अंजलि जी, हार्दिक संवेदना. आप जिस दर्द और दुःख से घिरी हुई हैं, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस कठिन समय से उबरने की शक्ति प्रदान करें. आपकी मां चाहती होंगी कि आप बहादुर बनें. अपना ख्याल रखें." 

अन्य लोगों ने अपने दुःख के अनुभवों के बारे में खुलकर बताया. "मेरी गहरी संवेदनाएं. मैंने भी कुछ साल पहले अपनी मां को खो दिया था, और यह दर्द सच है. जब भी मैं उदास होता हूं, मैं उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजता हूं. अपना ख्याल रखें; इस दर्द का कोई इलाज नहीं है." 

दुःख की कोई समय-सीमा नहीं होती, और अंजलि की पोस्ट ने हमें याद दिलाया कि मां का प्यार कितना गहरा होता है- उसके जाने के बाद भी. जैसा कि एक यूजर ने लिखा, "कुछ नुकसान अपूरणीय होते हैं, इसलिए जब तक हो सके अपने प्रियजनों को अपने पास रखें."

