दिल्ली को 'गुडबाय' करते हुए UPSC कैंडिडेट का इमोशनल पोस्ट वायरल, कहा- शहर ने सिखाया जीना

अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली में आकर तैयारी करने की सलाह जरूर मिली होगी. वहीं हम सभी जानते हैं कि हर साल पूरे भारत से बड़ी संख्या में यूपीएससी कैंडिडेट्स तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए, जब यही कैंडिडेट्स दिल्ली छोड़कर जाते हैं, तब उनको कैसा लगता होगा. वहीं सोशल मीडिया पर "दिल्ली को गुडबाय" करते हुए यूपीएससी कैंडिडेट का एक इमोशनल पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पढ़ने के बाद आपका भी मन भर आएगा.



कैंडिडेट ने बताया- कैसे रहे दिल्ली में बिताए 15 महीने



यह पोस्ट शुभ नाम के एक शख्स ने शेयर किया है, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में 15 महीने बिताए और उन्होंने वापसी के दौरान अपने मन की बात इस पोस्ट में लिखी और बताया, कैसे इस शहर ने मुझे परखा, संवारा और मेरे अंदर बदलाव लाया.



जानें- क्या लिखा था इमोशनल पोस्ट में



सबसे पहले आपको बता दें, यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की फोटो भी शेयर की है.



पोस्ट की शुरुआत 'गुडबाय दिल्ली' से होती है. शुभ लिखते हैं, दिल्ली में मैंने 15 महीने बिताए. अब सूटकेस पैक करते हुए रणबीर कपूर की तरह लग रहा है, जब वह अपने क्लाइमेक्स सीन में शादियों से दूर चले जाते थे. मेरे लिए अभी बहुत ही अजीब फीलिंग है. दिल्ली में मैं पिछले साल जुलाई के महीने में यूपीएससी की कोचिंग लेने आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था, कि यहां से लौटना मेरे लिए इतना कठिन होगा.



शुभ ने आगे लिखा, मैं शुरू से ही मम्मा बॉय रहा हूं, जो कभी भी अपने होमटाउन से बाहर नहीं निकला. ऐसे में मैंने असल जिंदगी का सामना कभी नहीं किया था, लेकिन जब मैं दिल्ली आया, तो यहां मुझे पता चला कि आखिर जीवन क्या है, इस जगह ने मुझे जीने का तरीका समझाया. मैं समझ पाया कि दिल्ली एक ऐसी जगह है, जहां कोई भी आपकी पिछली कहानी नहीं जानता है और सब खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं.



शुभ ने आगे लिखा, दिल्ली में रहने के बाद हर किसी के पास अपनी अलग कहानी होती है. कुछ लोगों को यहां दोस्ती मिलती थी, तो कुछ लोगों को यहां अलग ही आराम और प्यार. उन्होंने आगे लिखा, दिल्ली एक ऐसा शहर है, जो आपके धैर्य और डर का टेस्ट लेता है. यही नहीं यहां आपको हर तरह के मौसम देखने को मिलेंगे. मई में यहां चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो जनवरी में आपकी हड्डियों को जमा देने वाली ठंड.



goodbye delhi <3



दिल्ली ने सिखाई कई बातें

शुभ ने आगे लिखा, दिल्ली में बिताया गया समय मेरे लिए बहुत अच्छा था. मैंने यहां पर सीखा कि कैसे आप मैनेजमेंट के साथ रह सकते हैं. मैंने यहां अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखा. वहीं दिल्ली में भले ही मैं अकेला आया था, लेकिन यहां कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ था. यहां मेरे पास घूमने-फिरने के लिए बहुत लोग थे. वहीं कुछ शादीशुदा लोग मेरा ख्याल परिवार की तरह रखते थे.



दिल्ली ने सिखाया हर परेशानी से उभरना



शुभ ने लिखा, दिल्ली ने मुझे काफी कुछ सिखाया, यह साल आसान नहीं था, मैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली काफी कमजोर रहा था, लेकिन दिल्ली में रहते हुए मैंने इस सब उभरना सीखा.



उन्होंने लिखा, शायद किसी दिन मैं इस शहर में वापस आऊंगा उन यादों को ताजा करूंगा, जो मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं. यहां बेमतलब में घूमना, छोले-भटूरे और मोमोज का स्वाद लेना याद आएगा. मैं कह सकता हूं कि इस शहर ने मुझे घर जैसा महसूस कराया था.

