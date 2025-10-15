इन आंखों की मस्ती... गाने का आया मेल वर्जन, वायरल हुआ Video, 84 लाख लोगों ने देखा, बोले- बहुत सुकून मिला

Male Version of in Ankhon Ki Masti: हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो बस उन्हें मौका मिलने की. सोशल मीडिया पर देश के कोने-कोने से टैलेंट निकलकर आ रहा है. इसमें नाच-गाना, एक्टिंग, तरह-तरह की स्किल्स, आर्ट्स और शैक्षिक हर क्षेत्र में बच्चों से लेकर बड़ों में टैलेंट भरा पड़ा है. रीलवुड के पर्दे पर एक घंटे स्क्रॉल कर लें, तो पता चल जाता है कि देश में क्या-क्या चल रहा है. अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन को शत-प्रतिशत सुकून मिलने वाला है. इस वीडियो में एक युवक ने अपना बेहतरीन सिंगिंग टैलेंट दिखाया है. उसने इस कठिन गाने को अपने ही अंदाज में गाया है, जिसे सुनने पर आपके कानों को बड़ा सुकून मिलने वाला है.



युवक ने गाने से जीता दिल

वीडियो में देखेंगे कि एक नौजवान ने साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान का सबसे हिट गाना 'इन आंखों की मस्ती' को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया है कि सुनते ही आंख बंद हो जाती है और मन को सुकून मिलने लगता है. इस गाने को आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज दी थी और रेखा ने इस पर अपनी खूबसूरती और अदाओं से दर्शकों के दिलों पर छुरियां चलाई थी. इस वीडियो पर 10 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और 7.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज. सोशल मीडिया पर इस युवक की गायकी छा गई है और यूजर्स इसके गाने में अपनी सुकून महसूस कर रहे हैं. युवक के गाने पर यूजर्स का क्या रिएक्शन हैं चलिए पढ़ते हैं.

यहां देखें Video:



गाना सुन लोगों को मिली शांति

युवक के इस खूबसूरत और स्वीट सॉन्ग पर एक यूजर ने लिखा है, 'आखिर इस गाने का मेल वर्जन मिल ही गया'. दूसरा यूजर लिखता है, 'सुकून है भाई सुकून'. तीसरे ने लिखा है, 'मैं तो इस गाने को बार-बार सुन रहा हूं'. एक और लिखता है, 'भाई आपकी आवाज दिल को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी आराम दे रही है'. यूजर्स के कमेंट्स से पता चलता है कि युवक की गायकी ने लोगों के दिलो-दिमाग पर बहुत ही प्यारा असर छोड़ा है. यही कारण है कि इस वीडियो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. वहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी की लाइन लग चुकी है.

