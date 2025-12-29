विज्ञापन
जिंदा लड़की को मृत घोषित कर मोर्चरी में रखने का आरोप, फरीदाबाद से सामने आया होश उड़ाने वाला मामला

रीना देवी का दावा है कि जब उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला, तो उसके मुंह से झाग और नाक से खून निकल रहा था.

फरीदाबाद:

हरियाणा के फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां संजय कॉलोनी निवासी रीना देवी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने उनकी 12 वर्षीय बेटी भूमिका को जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया और उसकी बॉडी को मोर्चरी के फ्रीजर में रखवा दिया.

डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया

परिवार के मुताबिक, बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. जांच के बाद करीब आधे घंटे में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जब रीना देवी को यह सूचना मिली, तो वह अपने देवर के साथ मोर्चरी पहुंचीं और फ्रीजर से बच्ची की बॉडी जबरदस्ती बाहर निकाल ली.

मोर्चरी से निकालने पर चल रही थीं बच्ची की सांस

इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन परिजन बच्ची को बाइक पर बैठाकर वहां से निकल गए. रीना देवी का दावा है कि जब उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला, तो उसके मुंह से झाग और नाक से खून निकल रहा था. उनका कहना है कि बच्ची की सांसें चल रही थीं. 

इलाज के दौरान हुई बच्ची की मौत

परिजन उसे पहले घर और फिर एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज शुरू हुआ, लेकिन करीब एक घंटे बाद वहां भी डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी. पुलिस ने शव को दोबारा मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच की जाएगी.

