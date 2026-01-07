मम्मी ने पहली बार देखा बेटी का Amazon Office, नहीं रहा खुशी का ठिकाना, VIDEO इमोशनल कर देगा

Amazon Office Tour Video: बेंगलुरु की एक प्रोफेशनल महिला ने अपनी मां के साथ ऐसा पल शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत लिए. अमेज़न में काम करने वाली गीता रौतेला ने अपनी मां को अपने ऑफिस का टूर कराया और अपने वर्षों पुराने सपने को साकार होते हुए कैमरे में कैद किया.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में गीता रौतेला अपनी मां का हाथ थामे अमेज़न ऑफिस के अलग-अलग हिस्से दिखाती नज़र आती हैं. वह बड़े गर्व के साथ अपनी मां को बताती हैं कि वह कहां काम करती हैं, रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियां क्या हैं और उनका वर्क डेस्क कैसा दिखता है. एक सीन में गीता अपनी मां को अपनी कुर्सी और टेबल के पास ले जाती हैं और बताती हैं कि यहीं बैठकर वह रोज़ काम करती हैं. मां के चेहरे पर दिखाई देने वाली शांत खुशी और गर्व ने लोगों को भावुक कर दिया.

देखें Video:

मां-बेटी के रिश्ते ने छुआ दिल

वीडियो में किसी बड़े जश्न या दिखावे की जगह सिर्फ भावनाएं हैं. मां की आंखों में खुशी और बेटी के चेहरे पर संतोष देखकर यूज़र्स खुद को इससे जोड़ पा रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो शेयर करते हुए गीता ने कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा, यह हमेशा से मेरा सपना था...

लोगों ने दिल खोलकर प्यार लुटाया

एक यूज़र ने लिखा, यह सच में गर्व का पल है. दूसरे ने कहा, तुम पर गर्व है. एक और यूज़र ने लिखा, यह वीडियो बेहद सुकून देने वाला है. कई लोगों ने मां की मुस्कान पर ध्यान दिया और लिखा कि यह पल अनमोल है. यह वीडियो सिर्फ एक ऑफिस टूर नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत करके अपने माता-पिता का सपना पूरा करना चाहता है. इसमें सफलता की चमक नहीं, बल्कि रिश्तों की सादगी और भावनाओं की गहराई दिखाई देती है.

