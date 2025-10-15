चीन में दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर ! शख्स ने शेयर किया Video, बोला- जैसे पाताल लोक की सीढ़ी

Worlds Longest Escalator: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे अनोखे और चौंकाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं. हम अक्सर दुनिया की सबसे लंबी सड़क या सबसे ऊंची इमारत के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे लंबे एस्केलेटर के बारे में सुना है? चीन का एक वायरल वीडियो इसी एस्केलेटर को दिखाने का दावा करता है और इंटरनेट पर अब खूब धूम मचा रहा है.



पाताल लोक की सीढ़ी



वीडियो में एक लड़का चीन के एक बेहद लंबे एस्केलेटर से नीचे उतरता दिखाई देता है, जिसे वह "पाताल लोक की सीढ़ी" कह रहा है. उसके अनुसार, यह एस्केलेटर कल्पना से परे सबसे गहरी गहराई तक जाता है. वीडियो बनाने वाला ये व्यक्ति कहता है, "हो सकता है आपने स्वर्ग की सीढ़ियां न देखी हों, लेकिन आज मैं आपको पाताल लोक की सीढ़ियां दिखाऊंगा, क्योंकि यहां नीचे इतनी गहराई में पाताल लोक ही होगा."



जैसे ही वह एस्केलेटर पर चढ़ता है, कैमरे में नीचे जाता हुआ एस्केलेटर दिखाई देता है. दूर से देखने पर यह ढलान एक विशाल खाई जैसी प्रतीत होती है. ऊपर से पूरा नीचे उतरने में लगभग तीन मिनट लगते हैं. एस्केलेटर की विशालता और गहराई ने दुनिया भर के यूजर्स को हैरान कर दिया है.

देखें Video:



वीडियो में व्यक्ति बता रहा है कि इस एस्केलेटर में यात्रा करने के लिए आपको 2 येन देने पड़ते हैं यानी भारत के 24 रुपए. बता दें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा एस्केलेटर है. यह एस्केलेटर चीन के चोंगकिंग शहर में है. इस एस्केलेटर की लंबाई लगभग 112 मीटर (362 फुट) है. यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा सिंगल-ग्रेड एस्केलेटर है.



सोशल मीडिया पर मिले रिएक्शन



इंस्टाग्राम के वेरिफाइड अकाउंट @kaash_chaudhary से पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 7,00,000 से अधिक लाइक मिल चुके हैं. लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएँ शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह ज़मीन के नीचे से नहीं, बल्कि कहीं ऊपर से आ रहा है." वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "यह ज़मीन के नीचे नहीं है, भाई; यह इमारत वाकई बहुत ऊँची है." एक और यूजर ने लिखा, "अगर ऐसा भारत में होता, तो इसे साल में 10 महीने मरम्मत की जरूरत पड़ती."

यह भी पढ़ें: इन आंखों की मस्ती... गाने का आया मेल वर्जन, वायरल हुआ Video, 84 लाख लोगों ने देखा Video, बोले- बहुत सुकून मिला

दिवाली सफाई के दौरान पुराने DTH के अंदर से मिला खजाना! परिवार की हो गई बल्ले-बल्ले, बोले- भगवान ने दिया बोनस

ऑफिस में छुट्टी के लिए रिश्तेदारों के मरने का झूठ बोलना पाप है? प्रेमानंद जी ने जो कहा, हंसी से लोटपोट हुए लोग



