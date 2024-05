महिला ने बताया, 'सबसे खराब नाश्ता' है पोहा, वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस, लोगों ने ऐसे दिए रिएक्शन

पोहा (Poha) भारत में नाश्ते के पसंदीदा विकल्पों में से एक है. यह व्यंजन, जो चपटे चावल, मसालों, नट्स और कुछ सब्जियों से बनाया जाता है, एक हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन है जिसे दिन की शुरुआत के लिए आदर्श माना जाता है. कुछ सिद्धांत बताते हैं कि पोहा की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई, अन्य क्षेत्रीय विविधताएं भी हैं, जो इसे देश के सबसे लोकप्रिय नाश्ते में से एक बनाती हैं. हाल ही में, एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "सबसे खराब नाश्ता" है और इसने भोजन के शौकीनों के बीच नाराजगी पैदा कर दी, जिससे लोगों में ऑनलाइन बहस छिड़ गई. कई लोग उसकी इस भावना से सहमत हुए तो कुछ ने इंटरनेट पर अपनी असहमति जाहिर की.

मुस्कान ने एक्स पर पोहे की एक तस्वीर के साथ लिखा, "मुझे इससे भी खराब नाश्ता बताओ." साझा किए जाने के बाद से, उनकी पोस्ट को सात लाख से अधिक बार देखा गया और दो हजार से अधिक लाइक मिले हैं.

Tell me a worst breakfast than this pic.twitter.com/u27iwky8K8