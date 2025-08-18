विज्ञापन
दांत के X-ray से खुली लड़की की चोरी, रिपोर्ट देखकर चौंके डॉक्टर

डेंटल एक्स-रे में लड़की की साइनस से धातु का टुकड़ा निकला, जो उसने खुद नाक छेदते समय अंदर धकेल दिया था. मां की Reddit पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने इस घटना को हैरान करने वाला बताया.

Dental Xray Surprise Viral Reddit Post: सोशल मीडिया पर एक मां की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है. यह कहानी किसी मेडिकल थ्रिलर से कम नहीं. अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में रहने वाली महिला अपनी 13 साल की बेटी को ब्रेसेज़ लगवाने ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास ले गई थीं, लेकिन जब डॉक्टर ने डेंटल एक्स-रे किया, तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको दंग कर दिया. बेटी की साइनस में एक धातु का टुकड़ा फंसा था.

बेटी की 'सीक्रेट' नाक पियर्सिंग (earring stuck in sinus)

दरअसल, छह महीने पहले बेटी ने नाक छिदवाने की जिद की थी. मां ने साफ कह दिया था कि 16 साल से पहले नाक पियर्सिंग नहीं होगी, लेकिन जिद में आकर बच्ची ने खुद ही नाक छेदने की कोशिश की. इसी दौरान इयररिंग का छोटा सा टुकड़ा नाक के अंदर चला गया और साइनस में फंस गया. डर के कारण उसने यह राज छुपा लिया और सोचा कि शायद वह बाहर निकल गया होगा.

डॉक्टर ने ऐसे निकाला धातु का टुकड़ा (earring in sinus)

जैसे ही एक्स-रे में सच्चाई सामने आई, डॉक्टर ने बिना देर किए बड़ी चिमटी से वह धातु निकाल दी. हैरानी की बात यह रही कि छह महीने तक उस टुकड़े ने कोई बड़ी परेशानी नहीं दी और लड़की बिल्कुल नॉर्मल रही. मां ने खुद लिखा, वह बिल्कुल ठीक थी. हमें पता ही नहीं चला कि यह इतने समय से अंदर था.

Reddit पर वायरल पोस्ट (Reddit viral post dental Xray)

इस पूरी घटना को मां ने Reddit पर Scared_Category6311 नाम से शेयर किया. पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और अब तक 73 हजार से ज्यादा लाइक्स और 1,300 से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं. किसी ने लिखा, इसीलिए बच्चों से ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि वे खुलकर सब बता सकें. दूसरे ने कहा, यह सच में हैरान कर देने वाला है, 6 महीने तक बिना दर्द के रहना चमत्कार है.

