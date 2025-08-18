हर्ष गोयनका का वायरल टोस्ट, पहली नजर में कंफ्यूज हुए लोग, फिर छूटी हंसी

Trump Optical Illusion Image: सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. इस बार चर्चा में है एक साधारण सा टोस्ट, जिसे देखकर यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने 16 अगस्त को X (ट्विटर) पर आधा खाए हुए टोस्ट की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, मैं टोस्ट खा रहा था और तभी मुझे कुछ नजर आने लगा…क्या आप भी देख पा रहे हैं?

टोस्ट में दिखा ट्रंप का चेहरा (Trump toast optical illusion)

पहली नज़र में तस्वीर सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही कोई इसे ध्यान से देखता है, टोस्ट का ब्राउन क्रस्ट (optical illusion photo) और किनारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे जैसे दिखते हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर वायरल हो गई और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं.

I was eating a toast and I started hallucinating… are you seeing him also 😀 pic.twitter.com/zHRMjEeDiH — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 16, 2025

यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं (Trump face in toast)

इस पोस्ट पर अब तक लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी के साथ मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने लिखा, सर, इसे जल्दी खत्म कर दो, वरना यह और टैरिफ बढ़ा देगा. दूसरे ने मजाक किया, यह टोस्ट अब आपके पेट पर 30% टैरिफ लगाएगा. किसी ने कहा, लगता है ट्रंप को हिचकियां आ रही होंगी.

ट्रंप और भारत का कनेक्शन (Harsh Goenka viral post)

गौरतलब है कि हाल ही में ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया था. उनका कहना था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में इस टोस्ट में ट्रंप का चेहरा दिखना यूजर्स के लिए और भी मजेदार लग रहा है.

