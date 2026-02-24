कलयुगी मां की रूह कंपा देने वाली हरकत...नीचे वाली मंजिल पर गिरी साड़ी के लिए बच्चे को बालकनी से नीचे लटकाया

Saree Balcony Stunt: सोशल मीडिया पर एक Viral video फिर से चर्चा में है. 34 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला अपने बच्चे को साड़ी के सहारे ऊंची मंजिल से नीचे उतारती नजर आती है. बताया जा रहा है कि यह मामला साल 2022 में फरीदाबाद का है, अब दोबारा ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें:-भारत घूमने आई सोलो विदेशी ट्रैवलर ने बताई 5 चौंकाने वाली बातें, कहा- यहां जो देखा...वो कहीं और नहीं देखा

साड़ी के लिए खतरनाक कदम (Dangerous Step for a Saree)

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला की साड़ी नीचे वाले फ्लोर पर गिर गई थी. उसे उठाने के लिए उसने अपने बेटे को साड़ी से बांधकर बालकनी से नीचे लटका दिया. बच्चा किसी तरह नीचे पहुंचकर साड़ी उठाता है और फिर मां उसे ऊपर खींच लेती है. इमारत की ऊंचाई देखकर लोगों की सांस अटक गई. हालांकि, कैप्शन में तीसरी और चौथी मंजिल का जिक्र है, लेकिन वीडियो में बिल्डिंग ज्यादा ऊंची लगती है. अगर जरा सा हाथ फिसल जाता तो हादसा बड़ा हो सकता था.

This woman tied her son with a saree and took him from the 4th floor to the 3rd floor..... because her saree had fallen on the 3rd floor🤡

pic.twitter.com/bSnMeBFuS8 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 23, 2026

सोशल मीडिया पर भड़के लोग (Social Media Reaction)

इस balcony stunt video को एक्स पर @gharkekalesh अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे पागलपन बताया, तो कुछ ने child safety और parenting responsibility पर सवाल उठाए. यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि child safety, high rise building risk, viral video news जैसे मुद्दे सीधे बच्चों की हिफाजत से जुड़े हैं. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. आखिर में यही समझना जरूरी है कि कोई भी चीज बच्चे की जान से बढ़कर नहीं है. एहतियात और समझदारी ही असली जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़ें:-Indian Railways में देसी जुगाड़, कोच में फिट किया छोटा कूलर, Video हुआ वायरल

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.