कलयुगी मां की रूह कंपा देने वाली हरकत...नीचे वाली मंजिल पर गिरी साड़ी के लिए बच्चे को बालकनी से नीचे लटकाया

कभी-कभी एक छोटी सी गलती दिल की धड़कनें बढ़ा देती है. एक वीडियो में ऐसा मंजर दिखा कि लोग दहशत में आ गए. सवाल बस इतना है, क्या एक साड़ी की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है.

कलयुगी मां की रूह कंपा देने वाली हरकत...नीचे वाली मंजिल पर गिरी साड़ी के लिए बच्चे को बालकनी से नीचे लटकाया
एक साड़ी की खातिर मां ने बच्चे की जान को खतरे में डाली, महिला ने उठाया ऐसा चौंकाने वाला कदम, देख कांप गए लोग

Saree Balcony Stunt: सोशल मीडिया पर एक Viral video फिर से चर्चा में है. 34 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला अपने बच्चे को साड़ी के सहारे ऊंची मंजिल से नीचे उतारती नजर आती है. बताया जा रहा है कि यह मामला साल 2022 में फरीदाबाद का है, अब दोबारा ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

साड़ी के लिए खतरनाक कदम (Dangerous Step for a Saree)

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला की साड़ी नीचे वाले फ्लोर पर गिर गई थी. उसे उठाने के लिए उसने अपने बेटे को साड़ी से बांधकर बालकनी से नीचे लटका दिया. बच्चा किसी तरह नीचे पहुंचकर साड़ी उठाता है और फिर मां उसे ऊपर खींच लेती है. इमारत की ऊंचाई देखकर लोगों की सांस अटक गई. हालांकि, कैप्शन में तीसरी और चौथी मंजिल का जिक्र है, लेकिन वीडियो में बिल्डिंग ज्यादा ऊंची लगती है. अगर जरा सा हाथ फिसल जाता तो हादसा बड़ा हो सकता था.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग (Social Media Reaction)

इस balcony stunt video को एक्स पर @gharkekalesh अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे पागलपन बताया, तो कुछ ने child safety और parenting responsibility पर सवाल उठाए. यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि child safety, high rise building risk, viral video news जैसे मुद्दे सीधे बच्चों की हिफाजत से जुड़े हैं. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. आखिर में यही समझना जरूरी है कि कोई भी चीज बच्चे की जान से बढ़कर नहीं है. एहतियात और समझदारी ही असली जिम्मेदारी है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

