ऑटो में छूट गया महिला का कीमती सामान, फिर ड्राइवर ने जो किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

कई बार होता है, जब हम सफर के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब और अपनी पर्सनल गाड़ी में अपना सामान भूल जाते हैं. पर्सनल गाड़ी में सामान छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैब, ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सामान छूटने का मतलब है कि अब नहीं मिलेगा. अगर ड्राइवर भला इंसान है, तो आपका सामान वापस मिल सकता है. अब बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला का ऑटो में छूट जाता है और दूसरे ऑटो ड्राइवर ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए सामान को ढूंढने में उसकी पूरी मदद की. ऑटो ड्राइवर ने इस महिला के खोए सामान को ढूंढकर जो दरियादिली दिखाई है, उससे सोशल मीडिया पर उसकी जमकर तारीफ हो रही है.

बेबी जेब्रा की मां नहीं थी, तो केयरटेकर ने दिखाया मम्मी वाला दुलार, ऐसे किया प्यार कि भर आईं लोगों की आंखें

I assumed the auto guy had stolen them.



Truth? Another passenger had pocketed them...



For 1.5 hrs, Darshan drove me across 3 locations and convinced my previous driver (in whose auto I dropped them) to track down the passenger and bring the AirPods back... — Palak Malhotra (@palak_malhotra8) September 10, 2025

राइड कैंसल कर की महिला की मदद (bengaluru auto driver viral post)



दरअसल, महिला के एप्पल के एयरपॉड्स खो जाते हैं और यह ऑटो ड्राइवर अपनी राइड कैंसल कर इस महिला की खोई चीज को ढूंढने में लग जाता है. ड्राइवर और महिला ने तकरीबन डेढ़ घंटे तक अपनी तलाश जारी रखी और आखिर में एयरपॉड्स मिल जाते हैं. महिला, ड्राइवर के इस स्वभाव की कायल हो जाती है और इस बाबत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करती है. अपने पोस्ट में महिला इस ऑटो ड्राइवर की तारीफ करती है. महिला बताती है कि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती और 15 मिनट तक उसकी बात समझकर उसकी मदद करने में जुट जाता है. महिला ने अपने @palak_malhotra8 नामक एक्स हैंडल पर ऑटो ड्राइवर की दो तस्वीरें भी शेयर की हैं.



ऑटो ड्राइवर की मुरीद हुई महिला (Bengaluru auto driver viral news)

अपने पोस्ट के कैप्शन में महिला ने लिखा है, 'अगर आपको कन्नड़ बोलनी नहीं आती है, तो कहा जाता है कि बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर बहुत बेकार होते हैं, मैं एक शब्द नहीं बोल पाई, फिर भी इस ऑटो वाले ने अपनी राइड कैंसल कर डेढ़ घंटे तक मेरे एयरपॉड्स ढूंढने में मेरी मदद की और हम कामयाब हुए'. पलक ने 'फाइंड माय' फीचर के जरिए अपने एयरपॉड्स को ढूंढा. ऑटो ड्राइवर दर्शन ने भी लोकेशन ढूंढने में महिला की मदद की. इस दौरान उन्होंने अदरक वाली चाय भी पी. पलक ने बताया है कि दर्शन के पास बी.कॉम की डिग्री है और एमबीए करने के लिए पैसा कमा रहा है और वह अपने पिता का ऑटो चलाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो छा गया है और लोग ऑटो ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी व्लॉगर ने पहली बार खाया देसी भुट्टा, जले हुए Corn को देख रह गया हैरान, स्वाद चखते ही दिया ऐसा रिएक्शन

बच्चा पानी में गिरने ही वाला था, देखते ही कुत्ते ने लगाई छलांग, फिर जो हुआ, डोगेश भाई ने जीत लिया सबका दिल

डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप