अमेरिकी व्लॉगर ने पहली बार खाया देसी भुट्टा, जले हुए Corn को देख रह गया हैरान, स्वाद चखते ही दिया ऐसा रिएक्शन

Foreigner Tries Bhutta First Time: भुट्टा यानी मक्का (Corn) हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इसे कई तरह से खाया जाता है. पहला पॉपकॉर्न बनाकर, कोयले पर भूनकर और गर्म पानी में उबालकर लाल चटनी लगाकर. वहीं, कई लोग इसके दाने निकालकर गर्म पानी में उबालकर इसका स्वाद चखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा स्वाद भुने हुए मक्का में होता है, जो कि ठेले पर मिलता है. घर में भी लोग भून लेते हैं. अब एक अमेरिकी व्लॉगर (US Vlogger) ने भारत में ठेले से भुने हुए भुट्टे का स्वाद (Roasted Corn) चखा है. इस विदेशी व्लॉगर ने भारत में भुट्टे का स्वाद चखने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है.

देखें Video:



विदेशी व्लॉगर ने खाया देसी भुट्टा (US Vlogger tastes Bhutta)



इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क किनारे फुटपाथ पर रेहड़ी लगाकर खड़ा शख्स भुने हुआ मक्का बेच रहा है, जिसे हम भुट्टा कहते हैं और इतने में यह अमेरिकी व्लॉगर आता है और जानकारी लेने लगता है. शख्स भुट्टा भूनने की तैयारी करता है. इस दौरान व्लॉगर सारी एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद कर लेता है और भुट्टे का इंतजार करता रहता है. आखिर में उसके हाथ में भुना हुआ मक्का आता है और वह उसका स्वाद चखता है. वह बताता है कि यह थोड़ा जल गया है. अपने इंस्टा अकाउंट @nativety पर उसने यह रील पोस्ट करते हुए लिखा, '0.30 डॉलर का भुट्टा'. अब तक इस वीडियो पर 22 लाख से ज्यादा व्यूज और 50 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. 800 से ज्यादा यूजर्स इस पर कमेंट्स कर चुके हैं.

बच्चा पानी में गिरने ही वाला था, देखते ही कुत्ते ने लगाई छलांग, फिर जो हुआ, डोगेश भाई ने जीत लिया सबका दिल



लोगों ने खींची टांग (US Vlogger Viral Video)

इस वीडियो पर अब यूजर्स के रिएक्शन क्या है, चलिए जानते हैं. एक ने लिखा है, 'थोड़ा जला हुआ भुट्टा ही टेस्टी लगता है भाई'. दूसरा लिखता है, 'भाई इसे भुना हुआ मक्का कहते हैं, जला हुआ नहीं'. तीसरे ने लिखा है, 'लगता है फिरंगी को भुट्टा पसंद नहीं आया है'. चौथा लिखता है, 'भुट्टे के बहाने देश की गरीबी दिखा रहा है'. अब लोग इस विदेशी व्लॉगर के वीडियो पर ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: डांस टीचर ने जैसे ही बजाया 'जूती मेरी', सीट पर ही बच्ची ने शुरु कर दिया डांस, फिर जो हुआ, बार-बार देखेंगे आप

डॉलर अंडरवियर को बनाया थैला, लेकर महिला पहुंची सब्जी मंडी, लोग बोले- मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है

फ्लाइट उड़ाते वक्त परफ्यूम नहीं लगा सकते पायलट, क्या आप जानते हैं आखिर क्या है इसकी वजह?