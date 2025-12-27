विज्ञापन
Neeraj Chopra Reception: नीरज चोपड़ा ने दिया ग्रैंड रिसेप्शन, पीएम मोदी समेत पहुंची कई हस्तियां

Neeraj Chopra Reception: नीरज चोपड़ा ने 25 जनवरी 2025 को गुपचुप तरीके से हरियाणा के लारसौली में जन्मीं हिमानी मोर के साथ हिमाचल प्रदेश में शादी रचाई थी.

नीरज चोपड़ा ने 25 जनवरी 2025 को गुपचुप तरीके से हरियाणा के लारसौली में जन्मीं हिमानी मोर के साथ हिमाचल प्रदेश में शादी रचाई थी. उनके शादी समारोह में कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे. खुद नीरज चोपड़ा ने अपनी शादी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की थी. वहीं अब शादी के करीब 11 महीने के बाद इस ओलंपिक स्टार ने ग्रैंड रिसेप्शन दिया है. गुरुवार को जहां करनाल में रिसेप्शन में कई हस्तियों ने शिरकत की तो शानिवार को दिल्ली में रिसेप्शन का आयोजन हो रहा है. इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए. इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 10 मिनट तक रूके. उन्होंने इस दौरान परिवार के साथ तस्वीरें भी खिचवाईं.

गुरुवार को हुए रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी शिरकत की. उन्होंने स्टेज पर पहुंचकर कपल को आशीर्वाद दिया. दोनों पार्टियों के लिए कपल ने दो अलग-अलग आउटफिट पहने थे.

 नीरज चोपड़ा की पत्नी का नाम हिमानी मोर है जो एक टेनिस प्लेयर भी रही हैं  

नीरज ने अपने इवेंट के चलते शादी के बाद रिसेप्शन नहीं दिया था. बीते दिनों ही वह पीएम मोदी से मिले थे.  

रिसेप्शन में विजेंद्र सिंह समेत कई खिलाड़ी आए

दिल्ली के लीला होटल में हुए  रिसेप्शन में IOA और एथलेटिक संघ के कई अधिकारी आए.

