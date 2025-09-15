बेबी जेब्रा की मां नहीं थी, तो केयरटेकर ने दिखाया मम्मी वाला दुलार, ऐसे किया प्यार कि भर आईं लोगों की आंखें

इंसान और जानवर के बीच गहरा रिश्ता है. जब कोई इंसान किसी जानवर को पालता-पोसता या उसकी देखभाल करता है, तो दोनों के बीच प्यार और विश्वास की बॉन्डिंग बन जाती है. अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें इंसान और जानवर के बीच ऐसी ही बॉन्डिंग देखी जा रही है. यह वीडियो केन्या के शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट में एक अनाथ जेब्रा (orphaned baby zebra) का है. यहां उसे एक केयरटेकर ने उसे मां की तरह प्यार दिया है. इस खूबसूरत और भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद किसी का मन भावुक हो जाएगा, हालांकि, जिस-जिसने भी यह वीडियो देखा है, वो इमोशनल हो गया है.
देखें Video:
पीटर और बोंबी का प्यार देखा क्या? (zookeeper and zebra viral video)
इस वीडियो में बोंबी नामक जेब्रा दिख रही है और जिसकी देखभाल उसका केयरटेकर पीटर कर रहा है. बोंबी एक अनाथ है और पीटर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है. ऐसे में पीटर अपनी बोंबी को मां वाला प्यार देता है. ऐसे में बोंबी भी पीटर में मां का प्यार महसूस कर रही है. पीटर ने जेब्रा लुक में कपड़े पहने हुए है और बोंबी को अपने हाथों से सहला रहा है. गौरतलब है कि मौजूदा साल की शुरुआत में ही बोंबी का अच्छे से पालन पोषण कर उसे बचाया गया था. बोंबी की मां को शेर खा गये थे. इसके बाद बोंबी को घायल अवस्था में ट्रस्ट में लाया गया था और उसकी जरूरी देखभाल की गई थी.
वीडियो देख लोग हुए भावुक (zookeeper and zebra video)
इस वीडियो को वाइल्डलाइफ ट्रस्ट के इंस्टा अकाउंट @Sheldrick Trust पर शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है. लोग पीटर की तारीफ कर रहे हैं और उसे शानदार इंसान बता रहे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है बोंबी पीटर से बहुत प्यार करती है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'बिना मां के रहना बहुत कठिन है, चाहे इंसान हो या जानवर'. तीसरा लिखता है, 'बोंबी और पीटर का प्यार देख आंख भर आई है'. चौथा लिखता है, 'इंसान और जानवर के बीच का प्यार बहुत अनूठा है. अब लोग इस प्यारे वीडियो पर ऐसे ही भावुक कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.
