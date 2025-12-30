विज्ञापन

Dhurandhar box office collection day 26: 2025 के आखिरी मंगलवार भी धुरंधर का जलवा कायम, 26वें दिन इतनी पहुंची कमाई

Dhurandhar box office collection day 26:Dhurandhar box office collection day 26: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. फिल्म को सिनेनाघरों में चलते हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं .

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar box office collection day 26: 2025 के आखिरी मंगलवार भी धुरंधर का जलवा कायम, 26वें दिन इतनी पहुंची कमाई
Dhurandhar box office collection day 26: 2025 के आखिरी मंगलवार भी धुरंधर का जलवा कायम
नई दिल्ली:

Dhurandhar box office collection day 26: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है. फिल्म को सिनेनाघरों में चलते हुए 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इस फिल्म ने हर दिन किसी ना किसी फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ा है. बीते 25 दिनों में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की फिल्म ने धमाकेदार कमाई की है. दुनियाभर में धुरंधर ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब इस फिल्म के 26वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. 

ये भी पढ़ें: पापा धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देख इमोशनल हुए सनी देओल, अमीषा पटेल गले लगाती आईं नजर

26वें दिन धुरंधर कितनी की कमाई

रिलीज के 26वें दिन भी फिल्म ने शानदार कमाई की और विश्व स्तर पर 1,075 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह धुरंधर चौथे हफ्ते में भी दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींच रही है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, चौथे सोमवार को फिल्म ने करीब 11.2 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि चौथे मंगलवार को शाम तक 10 करोड़ रुपये जोड़े गए. भारत में नेट कलेक्शन 708 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 741.9 करोड़ रुपये हो चुका है. जियो स्टूडियोज के मुताबिक, वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1,081 करोड़ रुपये के आसपास है.

धुरंधर के रिकॉर्ड

धुरंधर ने सिर्फ 24 दिनों में शाहरुख खान की पठान की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया और अब जवान के रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है. भारत में यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है, हालांकि पुष्पा 2, बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2 और आरआरआर जैसे फिल्मों से अभी पीछे है. चौथे हफ्ते में ही 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. दर्शकों की मजबूत वर्ड ऑफ माउथ के कारण फिल्म की ऑक्यूपेंसी सोमवार को 21% से ज्यादा रही. दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अच्छी भीड़ देखी गई.निर्माताओं ने पहले ही धुरंधर 2 की घोषणा कर दी है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Box Office Collection Day 26, Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 26, Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Collection, Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 25
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com