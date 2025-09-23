कुत्ते-बिल्ली की हुई लड़ाई...पति-पत्नी के बीच तलाक की नौबत आई

भारत में तलाक के पीछे आमतौर पर दहेज, घरेलू हिंसा या पारिवारिक कलह जैसे कारण होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अनूठा मामला सामने आया है. यहां एक जोड़े ने शादी के मात्र नौ महीने बाद तलाक के लिए आवेदन किया है, और इसका कारण कोई और नहीं, बल्कि उनके पालतू जानवर हैं-एक कुत्ता और एक बिल्ली.

यह दंपति सोशल मीडिया पर मिले थे, जहां दोनों को जानवरों से प्यार होने के कारण दोस्ती हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली. लेकिन अब यही जानवर उनके रिश्ते में दरार का कारण बन गए हैं.

पति-पत्नी के आरोप और दलीलें

पत्नी का आरोप है कि पति का कुत्ता उसकी बिल्ली को बार-बार परेशान करता है और उस पर हमला भी कर चुका है. वहीं, पति की दलील है कि उसने शादी से पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था कि वह सभी पालतू जानवरों को साथ नहीं रख पाएगी. इसके बावजूद, पत्नी अपनी बिल्ली को मायके से ले आई, जो अब घर में रखी मछलियों को भी परेशान करती है.

काउंसलर की राय और परिवार का प्रयास

पति आईटी सेक्टर में 'वर्क फ्रॉम होम' करता है और पत्नी यूपी की रहने वाली है, जो भोपाल में नौकरी कर रही है. दोनों ही अपने-अपने पालतू जानवरों को लेकर इतने जिद्दी हैं कि किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं. परिवार की लाख कोशिशों और काउंसलिंग के बावजूद, यह रिश्ता टूटने की कगार पर है.

इस मामले पर फैमिली काउंसलर शैल अवस्थी ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आजकल लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि वे सिर्फ पालतू जानवरों के साथ रह सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोग रिश्तों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण तलाक के ऐसे अजीब मामले सामने आ रहे हैं. यह घटना दिखाती है कि पालतू जानवरों के प्रति अत्यधिक लगाव कभी-कभी रिश्तों को भी खतरे में डाल सकता है.