किसान ने मनाया बछड़े के 1 साल का होने का जश्न, गांव को भेजा न्योता, बर्थडे पर काटा केक, Video जीत लेगा दिल

Farmer Celebrates Calf Birthday: जहां एक तरफ देश में कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक शख्स ने जानवर और इंसान के बीच अटूट प्यार को दिखाकर नई मिसाल कायम की है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के औरैया में एक किसान ने अपने बछड़े (गाय का बच्चा) का एक साल का होने पर केक काटा है. बछड़े के पहले बर्थडे बैश का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देख बेहद खुश हो रहे हैं. इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां शहरों में कुत्तों के जन्मदिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, वहीं गांव में दूध देने वाली गाय के बछड़े के जन्मदिन पर जश्न मनाया गया है. बछड़े के बर्थडे बैश में गांव के कई लोगों को भी न्योता दिया गया.

मिलिए Mr Alex से, रहते हैं आलीशान फ्लैट की 28वीं मंजिल पर, सोशल मीडिया पर छाई इस बछड़े की प्यारी कहानी



गाय के बछड़े का बर्थडे बैश (Farmer Calf Birthday Celebration Video)

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बछड़े के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है. घर के और गांव के लोग भी बतौर गेस्ट इसमें शामिल नजर आ रहे हैं. पार्टी में पहुंचे गेस्ट किसान और उसके बछड़े के बीच के प्यार को अपनी आंखों से देख रहे हैं. किसान राम शंकर पाल, जो कि भरसेन गांव के रहने वाले हैं, ने अपने बछड़े का हाथ पकड़कर उससे केक कटवाया है. केक काटने के बाद उसने बछड़े को केक खिलाया. केक कटिंग पर सभी गेस्ट ने पूरे जोश में तालियां बजाई और फिर जमकर जश्न मनाया गया. इस वीडियो को लोग जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.

देखें Video:

लोगों ने भी दी शुभकामनाएं (Farmer Calf Birthday Celebration)

इस वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा है, 'लोग तो बेवजह कुत्तों पर प्यार लुटा रहे हैं, जबकि उन्हें गाय और उनके बच्चों की केयर करनी चाहिए'. दूसरा लिखता है, 'गाय के बछड़े का बर्थडे मनाया जा रहा है, कितनी अच्छी बात है'. तीसरे ने लिखा है, 'शहर में कुत्तों का और गांव में गाय और उसके बछड़े का बर्थडे सेलिब्रेट होता है'. चौथा लिखता है, 'गांव का जीवन सबसे शुद्ध होता है'. अब लोग बछड़े के बर्थडे वाले वीडियो पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने बछड़े को एक साल का होने पर शुभकामनाएं दी हैं.

