लड़की बनी नागिन! बेडरूम में मिली सांप की केंचुली और वो हो गई 'गायब'!

Women Becomes Nagin Drama: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक लड़की अचानक घर से गायब मिली. सुबह परिजन उसे जगाने पहुंचे तो कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. बिस्तर पर कपड़ों में लिपटी करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुली रखी थी. कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई. कोई कहने लगा कि नाग उठा ले गया, तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि लड़की इच्छाधारी नागिन बन गई है. डर और हैरत का आलम ऐसा था कि परिजनों ने तुरंत 112 पर कॉल कर दिया.

पुलिस आई तो खुला फिल्मी राज (Police Uncovers Filmy Plot)

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआत में मामला रहस्यमयी लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी का रुख बदल गया. पुलिस को पता चला कि लड़की का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर चुका था. शादी से बचने और बिना शक के भागने के लिए लड़की ने दिमाग लगाया. उसने पहले से सांप की केंचुली जुटाई और गायब होने से पहले बिस्तर पर छोड़ दी, ताकि लोग किसी अलौकिक घटना में उलझ जाएं. इसी बीच वह प्रेमी संग रफूचक्कर हो गई.

अंधविश्वास पर भारी पड़ा सच (Ichhadhari Nagin Rumors)

फफूंद थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि यह पूरी घटना सोची समझी साजिश है. लड़की का मोबाइल सर्विलांस पर है और लोकेशन ट्रेस की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा. यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास पल भर में पूरे गांव को गुमराह कर सकता है.

