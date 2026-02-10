विज्ञापन
विशेष लिंक

लड़की बनी नागिन! बेडरूम में मिली सांप की केंचुली और वो हो गई 'गायब'!

कभी-कभी सच्चाई फिल्मों से भी ज्यादा अजीब निकल आती है. एक गांव, एक गायब लड़की और बिस्तर पर पड़ी सांप की केंचुली...देखते ही देखते दहशत, अफवाह और अंधविश्वास का ऐसा तूफान उठा कि पुलिस भी चौंक गई.

Read Time: 2 mins
Share
लड़की बनी नागिन! बेडरूम में मिली सांप की केंचुली और वो हो गई 'गायब'!
इच्छाधारी नागिन का पर्दाफाश! बेडरूम में मिली सांप की केंचुली...आखिर क्या था ये फिल्मी ड्रामा?

Women Becomes Nagin Drama: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक लड़की अचानक घर से गायब मिली. सुबह परिजन उसे जगाने पहुंचे तो कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. बिस्तर पर कपड़ों में लिपटी करीब पांच फीट लंबी सांप की केंचुली रखी थी. कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई. कोई कहने लगा कि नाग उठा ले गया, तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि लड़की इच्छाधारी नागिन बन गई है. डर और हैरत का आलम ऐसा था कि परिजनों ने तुरंत 112 पर कॉल कर दिया.

ये भी पढ़ें:-अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का...ठुकराए हुए प्रेमियों को वेलेंटाइन डे पर ये चिड़ियाघर दे रहा है गजब का ऑफर

पुलिस आई तो खुला फिल्मी राज (Police Uncovers Filmy Plot)

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआत में मामला रहस्यमयी लगा, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी का रुख बदल गया. पुलिस को पता चला कि लड़की का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि परिवार उसकी शादी कहीं और तय कर चुका था. शादी से बचने और बिना शक के भागने के लिए लड़की ने दिमाग लगाया. उसने पहले से सांप की केंचुली जुटाई और गायब होने से पहले बिस्तर पर छोड़ दी, ताकि लोग किसी अलौकिक घटना में उलझ जाएं. इसी बीच वह प्रेमी संग रफूचक्कर हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

अंधविश्वास पर भारी पड़ा सच (Ichhadhari Nagin Rumors)

फफूंद थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि यह पूरी घटना सोची समझी साजिश है. लड़की का मोबाइल सर्विलांस पर है और लोकेशन ट्रेस की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा. यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास पल भर में पूरे गांव को गुमराह कर सकता है. 

ये भी पढ़ें:-कौन हैं पप्पू देवी? सोशल मीडिया पर फिर से छाई पुष्कर मेले की बाघ जैसी आंखों वाली ये महिला

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Snake Skin, Nagin Rumours, Girl Becomes Nagin Drama, Snake Skin On Bed Mystery, Auraiya Nagin Drama
Get App for Better Experience
Install Now