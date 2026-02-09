कौन हैं पप्पू देवी? सोशल मीडिया पर फिर से छाई पुष्कर मेले की बाघ जैसी आंखों वाली ये महिला

राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का नाम सुनते ही रेत, ऊंट और संस्कृति की झलक दिमाग में आ जाती है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसमें एक महिला की 'टाइगर जैसी' आंखें सबको हैरान कर रही हैं. अब वही फोटो करीब 20 साल बाद फिर सुर्खियों में है, वो भी एक खास वजह के साथ. इसमें उनकी बाघ जैसी गहरी, पील-हरे रंग की आंखें देखकर लोग चौंक रहे हैं. यह तस्वीर पहले भी पोस्टकार्ड्स पर छप चुकी थी और दुनियाभर में चर्चित हुई थी.

तस्वीर जिसने पकड़ी सबकी नजर (Pappu Devi Pushkar Fair)

पुष्कर मेले में ली गई पप्पू देवी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है, जिसमें उनकी आंखें बाघ जैसी स्पष्ट और गहरी दिख रही हैं. यही वजह है कि लोग उन्हें देखकर हैरान हैं और तस्वीर को 'टाइगरस आईज' कहकर शेयर कर रहे हैं.

मां का अंदाज बेटी में भी (Pappu Devi viral photo)

दिलचस्प बात यह है कि पप्पू देवी की बेटी की आंखें भी बिल्कुल मां पर ही गई हैं. मां-बेटी की ये अनोखी झलक लोग देखकर हैरान और खुश दोनों हैं. कई लोग लगातार उन तस्वीरों को देख कर कमेंट कर रहे हैं कि जैसे आंखों में किसी खास चमक या रहस्य का असर हो.

मेले का कल्चर और पहचान (Fair culture and identity)

पुष्कर मेला अपने पारंपरिक पशु बाजार, लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर है. मेले में सिर्फ ऊंट ही नहीं, बल्कि लोग अपनी अलग पहचान, पोशाक और कल्चर रख कर आते हैं. इसी माहौल में पप्पू देवी की आंखों वाली तस्वीर ने अलग उत्सुकता पैदा की है.

आज का जीवन और पहचान (Her life today and recognition)

हालांकि तस्वीरों के वायरल होने से पप्पू देवी की जिंदगी में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया. वह आज भी साधारण ढंग से पुष्कर में ही रहती हैं और छोटे से स्टॉल पर हैंडमेड बैग्स और सामान बेचती हैं.

लेकिन जब भी कोई टूरिस्ट उनकी दुकान पर आता है, उनकी आंखें देखकर चौंक जाता है और यही उनकी छोटी पहचान आज भी मेले में बनी हुई है.

