ससुर के अंतिम संस्कार में पत्नी ने किया पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा, कोर्ट ने शख्स को सुनाई ये सजा

महिला ने अपने पति को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया, जब उसके ससुर के निधन पर एक अन्य महिला सफेद पोशाक पहनकर सबसे ज्यादा हो रही थी. शोक सभा में महिला के पति के अलावा कोई नहीं जानता था कि आखिर यह अन्य महिला कौन हैं.

दुनिया में बड़ी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं. अगर मीडिया और सोशल मीडिया ना होता तो लोग देश और दुनिया की अटपटी और चटपटी खबरों से वंचित रह जाते. अब चीन से ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे यह सब क्या देखना पड़ा रहा है. दरअसल पूर्वी चीन में एक महिला ने अपने पति के 16 साल पुराने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पर्दाफाश कर दिया है. महिला ने अपने पति को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया, जब उसके ससुर के निधन पर एक अन्य महिला सफेद पोशाक पहनकर सबसे ज्यादा हो रही थी. शोक सभा में महिला के पति के अलावा कोई नहीं जानता था कि आखिर यह अन्य महिला कौन हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में हेनान टेलीविजन के अनुसार, शांग (वांग की पहली पत्नी) नामक महिला शेडोंग प्रांत की रहने वाली है और वांग (पति) से 19 साल से पहले शादी की थी.

महिला ने कैसे किया पर्दाफाश? 
यह मामला जून 2022 का है, जब शांग के ससुर का निधन हुआ था, तो उसने शोक मनाने वालों में एक अनजान महिला को देखा. बाद में पता चला कि वह महिला वेन (वांग की दूसरी पत्नी) थी, जिसने शोक पोशाक पहनी हुई थी और खुद को 'बहू' बताया था. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वेन ताबूत के पास खड़ी होकर रो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह कोई असली परिवार की सदस्य है. शांग (पहली पत्नी) का शक तब और बढ़ गया जब उसके पति ने वेन की मौजूदगी के बारे में सवालों से बचने की कोशिश की. सच्चाई सामने आने पर शांग मामले को अदालत ले गई. कार्यवाही के दौरान, उसे पता चला कि वांग और वेन के बीच लंबे समय से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो उनकी शादी के तीन साल बाद ही शुरू हुआ था.

दूसरी पत्नी से निकला एक बच्चा  
जांच के दौरान पता चला कि वांग अपनी पहली पत्नी शांग से काम की आड़ में झूठ बोलकर लंबी छुट्टी का बहाना बनाकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने जाता था और इस शादी से उसे एक बच्चा भी है. पड़ोसियों ने अधिकारियों को बताया कि हालांकि वांग और वेन ने कभी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी, फिर भी वे एक-दूसरे को पति-पत्नी कहते थे. जब वेन एक बार अस्पताल में भर्ती थीं, तो वांग ने उसके सर्जरी के सहमति पत्र पर साइन कर खुद को उसका पति बताया था.

कोर्ट का क्या है फैसला ?
अदालत में वांग ने दावा किया कि वह और वेन बस 'एक-दूसरे का साथ दे रहे थे' और उन्होंने कभी अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराई. हालांकि, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि वांग ने शांग से कानूनी रूप से शादी के बाद भी वेन के साथ एक कॉमन-लॉ-मैरिज की थी, जो चीनी कानून के तहत द्विविवाह माना जाता है. कोर्ट ने इस मामले में वांग को एक साल की जेल की सजा सुनाई. एससीएमपी की रिपोर्ट के अनुसार, वांग ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई.

